NEPLÁNOVANÉ tehotenstvo známej Slovenky: Prehovorila o pohlaví bábätka... Chcela by TOTO!

BRATISLAVA – Radostná novinka rodiny známeho športovca vyšla najavo už minulý týždeň. Tehotenstvo síce neplánovali, ale prijali to a spolu sa tešia na bábätko. Jeho manželka prezradila, aké pohlavie by si želala!

Tomi Kid Kovács (45) sa čoskoro stane trojnásobným oteckom. Hrdý otec dvoch synčekov spolu s manželkou (39) prezradili minulý týždeň správu, ktorú nikto nečakal. Vo videu na Instagrame sa pochválili Dominikiným rastúcim bruškom.

Prekvapenie to bolo aj pre nich, pretože tretie bábo vôbec neplánovali. „Viem presne, kedy sa to stalo, ale pravdupovediac nečakala som, že hneď aj otehotniem. Ale tešíme sa všetci, už si hovoríme, že na rok nás bude na dovolenke zase viacej,“ napísala bývalá bikini fitness.

Od fanúšikov sa spustila lavína krásnych blahoželaní, ale aj v tom čase ešte nezodpovedané otázky. „Že by to bola copaňa?“ opýtala sa istá žena. Pohlavie bábätka síce rodinka ešte stále nevie, ale manželka športovca v tom má jasno. „Ja by som chcela babu, ako každá žena, ale ak bude ďalší chlap, tak mi to nebude vôbec vadiť, lebo už som si na tú moju chlapskú komunitu doma aj zvykla a viem ako na nich. Ak príde baba, tak to bude niečo úplne iné a nové pre nás,“ prezradila pre svojich sledovateľov.

Dominika Kovács za pár dní začína svoj piaty mesiac a tretie materstvo si užíva plnými dúškami. Od tehotenstva ju neodradili ani jej roky a podelila sa, že vek je podľa nej len číslo. „Pracovala som s kopou žien, ktoré mali 20, ale telo u nich bolo také zanedbané, ako, keby mali 50+.“ Rodinka sa o pár mesiacov rozrastie o ďalšieho člena a my im srdečne gratulujeme a prajeme veľa zdravia!