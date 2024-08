Tomi Kid sa pochválil NOVÝM nosom: FOTO Už ho nemá ZDEFORMOVANÝ!

Tomi Kid Kovács po operácii nosa (Zdroj: Instagram T.K.)

Pred pár dňami sme vás na Topkách informovali, že boxer Tomi Kid Kovács podstúpil operáciu nosa. Zákrok sa vydaril a tesne po ňom sa ozval aj svojim fanúšikom. „Krásne ránko prajem, pozdravujem vás. Už mám po operácii, po dosť náročnej noci. Tuto už mám raňajky. Momentálne takto vyzerám. Uvidíme, keď to dajú dole, že čo je pod tým," povedal vo videu, na ktorom mal nos celý prelepený, tak ako je po plastike obvyklé.

To, prečo športovec zákrok podstúpil, bližšie neupresnil. Po toľkých úderoch do tváre, mohol mať aj nejaké zdravotné problémy, ktoré mu znepríjemňovali každodenný život. Ľahká deformita nosa bola viditeľná už na prvý pohľad. No tá je už fuč. Tomi sa aktuálne pochválil svojim novým nosom. Už ho viac zdeformovaný nemá! Na sociálnu sieť Facebook zverejnil zábery pred a po, ktoré nájdete v galérii.