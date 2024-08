Tomi Kid po operácii nosa: Zverejnil FOTO po zákroku... PREBOHA!

Tomi Kid Kovács (Zdroj: TV MARKÍZA)

Tomi Kid Kovács je známy slovenský boxerista. Doslova je majster vo svojom "remesle". Za svoju kariéru získal viacero významných titulov. V súčasnosti odovzdáva svoje skúsenosti mladším boxerom. Box je kontaktný šport, ktorý môže viesť k rôznym zraneniam, niektoré sú bežné a menej závažné, iné môžu byť vážne a život ohrozujúce. Trpia rôzne časti tela, ako napríklad brucho, rebrá, hlava i tvár. A na tvári si to častokrát odnáša práve nos. Ten si dal aktuálne boxerista zoperovať.

Včera pridal na sociálnu sieť Facebook záber, na ktorom má kompresné pančuchy, a tak bolo hneď všetkým jasné že ide na operáciu. „Ide sa na balet, držte palce,“ napísal. Dnes sa prihovoril svojím fanúšikom už po zákroku. A teda, vyzeral, ako keby si to rozdal rovno so štyrmi. „Krásne ránko prajem, pozdravujem vás. Už mám po operácii, po dosť náročnej noci. Tuto už mám raňajky. Momentálne takto vyzerám. Uvidíme, keď to dajú dole, že čo je pod tým. Už by som aj mohol ísť domov,“ prihovoril sa na druhý deň. FOTO ako vyzerá po operácii nájdete v galérii.