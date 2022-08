ŠOK v živom vysielaní: ŠUP a... Moderátorky Telerána skončili v studenom jazere!

BRATISLAVA - Dnes ráno sa moderátorky markizáckeho Telerána Lenka Šóošová (46) a Lucia Hlaváčková (29) postarali divákom o poriadny šok. Šup a... Priamo počas živého vysielania skončili v studenom jazere. Čo sa to tam, preboha, dialo?!

Známe krásky z Telerána Lenka Šóošová a Lucia Hlaváčková sa dnes rozhodli, že sa napriek nepriazni počasia trochu schladia v markizáckom jazierku, a to rovno počas priameho vysielania. Všetkých prítomných tak šokovali, keď sa doslova bezhlavo vydali do jazera a veru, aj ony samotné zažili istú dávku adrenalínu.

Vliezli totiž do vody, ktorá, povedzme si úprimne, zďaleka nemala izbovú teplotu, a takmer celé sa ponorili ako také hrošíky. Keď vyliezli z vody von, na prvý moment pôsobili ako Miss mokré tričko, no spravili to pre dobrú vec.

Afrického cicavca sme totiž nespomenuli náhodou. Markizácke krásky sa rozhodli takouto výzvou podporiť skutočné hrochy v bratislavskej Zoo, ktoré potrebujú pomoc.

V Teleráne privítali aj samotnú riaditeľku bratislavskej Zoologickej záhrady, pani Júliu Hanuliakovú, ktorá ako prvá odštartovala výzvu s ponorením sa do vody - vo výbehu svojich kamošov hrochov skočila do bazéna. A spomínané moderátorky z televíznych obrazoviek pokračovali v jej šľapajach.

Galéria fotiek (14) Moderátorky Telerána skončili v jazere

„Zavolali sme statika, otvorili sme strechu a on skonštatoval, že tá strecha je viac-menej prežraná, čiže potrebujeme vymeniť strechu na hrošíka čo najskôr,“ popísala havarijný stav príbytku hrochov riaditeľka bratislavskej Zoo.

Moderátorky tak neváhali ani sekundu a vliezli do studeného jazierka. „Je naozaj dosť zima, je takých ani nie 20 stupňov,“ prehovorila Júlia Hanuliaková počas toho, ako Lenka s Luciou išli odhodlane do vody. „Pre hrošíky, aby sme priniesli pozornosť, že hrošíky potrebujú novú strechu a lepší výbeh, rozhodli sme sa urobiť takúto bláznivú výzvu, že skáčeme do studenej vody,“ vysvetlila celú situáciu riaditeľka Zoo, ktorá chce aj takýmto spôsobom upozorniť na nevyhovujúce podmienky.

Pevne veríme, že tento šľachetný čin a obeta zo strany moderátoriek, ale aj ďalších, pomôže vyzbierať potrebné peniaze a čoskoro prinesie africkým cicavcom novú strechu nad hlavou a lepší život.