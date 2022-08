Náhla operácia Marty Kubišovej (79): Mohla ZOMRIEŤ… Takto si zachránila život!

PRAHA - Pred týždňom sme na Topkách informovali o náhlej hospitalizácii rovno dvoch českých legiend - Marty Kubišovej (79) a Václava Neckářa (78). Speváčka sa do nemocnice dostala s perforáciou čreva, kvôli čomu musela podstúpiť okamžitý zákrok. Teraz prehovorila o tom, čo sa dialo, než pre ňu prišla sanitka. Takto si známa Češka zachránila život!

Legendárna Marta Kubišová minulý týždeň vystrašila Česko a Slovensko, keď sa na verejnosť dostala informácia, že ju opäť museli hospitalizovať. Dôvodom bola perforácia čreva, kvôli ktorej musela náhle podstúpiť operáciu. Zaujímavosťou je, že skúsenosť s touto tzv. "prezidentskou chorobou" mala aj pred 22 rokmi.

No a to jej v konečnom dôsledku zachránilo život. Presne totiž vedela, čo robiť. „Mala som rovnaké bolesti ako vtedy, takže som okamžite vedela, čo sa deje. Hneď som volala svojmu lekárovi... A už to šlo všetko veľmi rýchlo,“ popísala dramatické chvíle pre Blesk.cz Marta. Vďaka svojej rýchlej reakcii a následnej lekárskej starostlivosti sa tak legenda vyhla ďalším problémom či dokonca smrti.

„Tentokrát sa to krásne hojí, dokonca mi nemuseli doktori urobiť ani umelý vývod. Za to som naozaj veľmi rada,“ dodala pre český denník.

V tom istom čase sa v rovnakej nemocnici nachádzal aj jej veľmi dobrý kamarát a kolega Václav Neckář, ktorý tam bol na infúziách. No keď sa dozvedel, že tam priviezli aj Martu, prestal sa báť o seba, všetky jeho myšlienky smerovali k nej.

„Prestal som myslieť okamžite na seba a dostal som o ňu obrovský strach, znovu sa mi urobilo zle,“ vyjadril sa Neckář. No dnes sa už báť nemusí, jej stav sa, našťastie, zlepšuje a z náročného zákroku sa dobre zotavuje. Obom prajeme skoré uzdravenie!