Markizácky fešák ŠOKOVAL fanúšikov: Najprv ako PUNČOVÝ REZ a teraz… Vyzerá ako STRIPTÉR!

Jednou z najvýraznejších tvárí markizáckeho projektu Svadba na prvý pohľad bol rozhodne barber Adam z Trnavy, ktorého odborníci dali dokopy s fitness trénerkou Veronikou. Drsnejšia polovica tohto páru (ktorému to však nevyšlo) bol práve Adam, no a keď svojho času prišiel spolu so svojou televíznou manželkou porozprávať čosi viac do Telerána, vyvolal slušný rozruch.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TV Markíza

Galéria fotiek (6) Zdroj: TV Markíza

Outfit, v ktorom sa vtedy sympatický mladík ukázal, vyvolal hotové šialenstvo. V bielom roláku, roztrhaných džínsoch rovnakej farby, ružovej rifľovej bunde a teniskách na platforme, si vyslúžil rozporuplné komentáre. „Preboha! Vyzerá ako punčový rez,” znela jedna z mnohých negatívnych reakcií.

No a kontroverzný mladík najnovšie opäť prekvapil. Podľa záberov na svojom instagramovom profile si totiž nechal narásť dlhé vlasy. A podľa komentároch v diskusiách teraz Adam ľuďom pripomína fešáka z úplne inej, zato taktiež markizáckej šou. A síce Henricha Szaba z 12. série Farmy, ktorý sa živí ako striptér a vyslúžil si prezývku Aquaman.

Čo poviete, vidíte tam nejakú podobu?

Galéria fotiek (6)

Galéria fotiek (6) Zdroj: TV MARKÍZA