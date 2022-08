Fešák z Búrlivého vína potvrdil ROZVOD: Už 2 roky miluje inú ženu!

O tom, že Petr Vágner si hrkúta s inou ženou, ako so svojou manželkou, sa začalo šuškať už koncom roka 2020, ale moderátor sa vtedy k špekuláciám nechcel vyjadrovať. Novú priateľku Silviu Vlčkovú predstavil verejnosti až o polroka neskôr, vlani v lete na karlovarskom filmovom festivale. Háčikom však bolo, že v tom čase boli ešte obaja oficiálne zadaní.

No iba úradne. Ani jeden z nich už totiž so svojim zákonitými partnerom nežil. V ceste za poslednou bodkou za ich starými vzťahmi im stála pandémia koronavírusu. Kvôli nej sa rozvodový proces pretiahol. No ako herec priznal, už sú obaja rozvedení. „Už sme obaja rozvedení. Ťahalo sa to kvôli covidu, úrady nefungovali tak rýchlo,“ povedal Blesku Petr.

Ten má so svojou bývalou manželkou Gabrielou dve deti - 14-ročnú dcéru Lilian a 11-ročného syna Samuela. Jeho nová priateľka Silvia bola vydatá za jedného z dvoch generálnych riaditeľov Tv Nova Jana Vlčka. S ním má dcéru. No a teraz už dvojici nič nestojí v ceste. Bude teda svadba? „To nezáleží na mne, ale nie je to na programe dňa,“ vyjadrila sa Vágnerova nová láska.