Dagmar Havlová chcela byt za hviezdu, no bol z toho TRAPAS: Takto všetkých OKLAMALA!

PRAHA - Bývalá česká prvá dáma Dagmar Havlová (69) bude mať čoskoro 70, no na svoj vek vôbec nevyzerá a nikto by si jej ho ani len neodvážil tipnúť. Pred pár dňami bola na narodeninovej oslave svojej kamarátky a na fotkách mala doslova super postavu. Niet divu, že sa mnohí pýtali, ako to len robí. Záhada vyriešená - čisté klamstvo!

Každý chce na fotkách vyzerať čo najlepšie. S pretechnizovanou dobou prichádzajú aj aplikácie, kedy si pomocou pár kliknutí dokážeme upraviť fotku a svoj vzhľad. No nie vždy to vyjde a občas je to teda doslova fail. Obzvlášť ak to s filtrami a nebodaj s úpravami preženieme.

Nedávno sa Dagmar Havlová zúčastnila na narodeninovej oslave svojej kamarátky. Oslávenkyňa Zuzana si zaznamenala svoj výnimočný deň a na fotke bola aj Dagmar. Naradostená Zuzana sa s fotkou okamžite pochválila aj na svojom instagramovom profile a aktuálny záber si hodila do svojich príbehov.

Samozrejme označila aj svoju kamarátku, herečku Havlovú a dokonca ju nazvala “kráľovnou“. Na tom by nebolo nič zlé, veď Dagmar vyzerá úžasne a aj samotná párty bola vo veľkolepom štýle, keďže sa hostina konala na záhrade zámku Bon Repos, ako informoval Blesk.cz.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Instagram Z.A.P.

Ten istý záber však pridala na svoj instagramový profil aj Dagmar. „Narodeniny mojej kamarátky v prvý augustový deň boli tou najkrajšou oslavou, akú som tento rok zažila. Navyše v okolí pršalo a na nás spadlo pár kvapiek. Pre šťastie. Kráľovná večera,“ napísala pani Havlová, ktorá na párty bola stredobodom pozornosti v čiernej dlhej sukni a v bielej blúzke.

Fotka, ktorú ale pridala bývala česká prvá dáma pôsobila úplne inak. Respektíve, samotná Dagmar na nej bola zrazu iná. Chudšia, mladšia a krajšia. Túto zmenu zaregistrovali aj viacerí fanúšikovia na sociálnych sieťach, keď si obidve fotky porovnali. A tak sa z kráľovnej večera vykľula klamárka.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Instagram D.H.

Niet najmenších pochýb, že herečka si svoju fotku upravila a svoj driek zúžila pomocou mobilnej aplikácie na zoštíhlenie. Spravila si tzv. osí pás a ubrala pár kíl. No zjavne nečakala, že si to niekto všimne, lenže opak bol pravdou. Takto sa snažila všetkých okabátiť bývalá česká prvá dáma, ktorá chcela byť za hviezdu, nuž žiaľ bol z toho len veľký trapas.

Dagmar však nie je jediná, ktorá si takto upravuje a vylepšuje fotky. Veľa celebrít, ale aj bežných ľudí si v dnešnej dobe rado dvihne sebavedomie. No predtým, ako tak urobíte, je lepšie si premyslieť, či je to vôbec potrebné a ak už aj siahnete po takejto aplikácii, je dobré mať na úpravu vizuálu oko, aby ste sa potom zbytočne nestrápnili a neoľutovali to.