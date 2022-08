VOJNA V ŠOUBIZNISE: Bývalá súťažiaca sa pustila do porotkyne SuperStar… Vraj som P*ČA!

PRAHA - Už je tomu vyše roka, čo skončil posledný ročník speváckej šou SuperStar, no napriek tomu sa na verejnosť dostávajú stále nové zaujímavé informácie. Jedna zo súťažiach, dnes úspešná influencerka Dominique Alagia (17), sa pustila do porotkyne Patricie Pagáčovej (33). Práve ona ju totiž nepustila v súťaži ďalej. No a mladá tmavovláska tvrdí, že jej herečka robila v súťaži hotové peklo. Vraj ju ohovárala a dokonca o nej povedala, že je P*ČA!

Ak ste sledovali posledný ročník speváckej šou SuperStar, možno si ešte spomínate na mladú a krásnu súťažiacu Dominique. Tá sa žiaľ do finále nedostala, no dnes je z nej u našich západných susedov úspešná influencerka. No a zdá sa, že aj po takom dlhom čase má na porotu televízneho projektu ťažké srdce. Nevybavené účty má konkrétne s jednou zo žien.

Konkrétne na Patriciu Pagáčovú. Hoci tá patrila k tým príjemnejším a milším zo štvorice, spomínaná tmavovláska si to nemyslí. Po rozhodnutí porotkyne musela totiž SuperStar opustiť. No a Dominique si teraz odrazu spomenula na to, čo sa dialo pred rokom a vykopala pomyselnú vojnovú sekeru. V podcaste s Ajvn, A - cast & Kid Ajvn sa rozhovorila aj o SuperStar a zaútočila na Patriciu.

Tá sa vraj nemiestne vyjadrovala na tmavovláskin vzhľad. No a potom bývalá súťažiaca ešte pritvrdila. Na českej herečke nenechala nitku suchú. „Potom sa ku mne dostalo viacej informácií, že ma Pagáčová naozaj nemá rada. Dostali sa ku mne aj screeny, čo o mne písala účastníkom zo súťaže SuperStar. Boli to urážky voči mne, že som pi..," povedala otvorene dotknutá influencerka v podcaste.

Informoval o tom aj portál Expres.cz, ktorý sa spojil so samotnou Patríciou. Tá však absurdnú situáciu nechcela vôbec komentovať. Napokon urazená Dominique dodnes nepriniesla žiaden dôkaz, žeby niečo také o nej porotkyňa so SuperStar v tom období napísala. A tak v konečnom dôsledku ide len o jednostrannú výpoveď a tvrdenie proti tvrdeniu.