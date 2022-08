ZÁKAZ VSTUPU do Češka pre Bagárovej EX Muradova: Vyjadrenie ministerstva... Pre TOTO je nebezpečný pre krajinu!

Makhmud Muradov celých 12 rokov na MMA zápasoch hrdo reprezentoval svoju rodnú krajinu Uzbekistan, ale aj Českú republiku, ktorá mu bola druhým domovom. České úrady sa však nedávno rozhodli, že profesionálneho zápasníka viac v krajine nechcú. Odobrali mu víza a ako dôvod uviedli, že je pre štát a verejnosť nebezpečný.

„Áno, bohužiaľ, je to pravda. Zrušili mi víza do Európy,“ potvrdil Makhmud pre eXtra.cz. Problémom však je, že bojovníkovi sa s Českom spája obrovská časť jeho života. Nielen, že má na krajinu pracovné väzby, ale najmä - žije mu tam dvojročná dcérka Rumia. Tú teraz nemôže vôbec vidieť, pretože bez víz nemôže vstúpiť ani k našim susedom, ale ani do celej Európy.

Český Blesk.cz sa preto rozhodol osloviť priamo ministerstvo vnútra. To síce nemôže komentovať konkrétne prípady, ale z jeho odpovede sa dá čo-to vyčítať. „Vo všeobecnej rovine môžeme povedať, že ministerstvo vnútra pri rozhodovaní o udelení pobytových oprávnení postupuje striktne podľa zákona. Pre udelenie príslušného titulu je teda vždy potrebné splniť všetky zákonom dané podmienky,“ vysvetlila Hana Malá z tlačového oddelenia ministerstva vnútra s tým, že každý má právo sa voči tomuto rozhodnutiu brániť.

„Rozhodnutie o neudelení pobytového oprávnenia tiež nemá vplyv na možnosť danej osoby požiadať o pobytový titul v inej krajine EÚ,“ uviedla Malá. To znamená, že aktuálne najjednoduchším riešením pre Muradova, ako sa čo najskôr vidieť s dcérou, je požiadať inú krajinu EÚ o víza. Stačilo by potom, aby Monika s dcérou zašla za hranice Českej republiky a rodina by opäť mohla byť pokope. Otázkou však zostáva, či pri zisku tohto povolenia nebude prekážkou rovnaký dôvod ako v Česku.

Galéria fotiek (6) Monika Bagárová, Makhmud Muradov

Zdroj: profimedia.sk

Čoho sa spomínaná "nebezpečnosť", kvôli ktorej si Makhmud musel zbaliť kufre, môže týkať? „Všeobecne zákon o pobyte cudzincov stanovuje dôvody pre neudelenie pobytového oprávnenia v tejto oblasti ako: "dôvodné nebezpečie, že by cudzinec mohol pri svojom pobyte na území ohroziť bezpečnosť štátu, závažným spôsobom narušiť verejný poriadok alebo ohroziť medzinárodné vzťahy Českej republiky,“ špecifikovala Malá.

„Zákon je norma všeobecná, jednotlivé prípady sa teda posudzujú individuálne podľa skutočností zistených bezpečnostnými zložkami ČR, ktoré vyšli v danom šetrení najavo,“ uzavrela.