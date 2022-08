Nešťastná Plačková: Krátko pred pôrodom spuchla… FOTO Neobuje ani Reného topánky!

BRATISLAVA - Čo si budeme hovoriť, posledné dni pred pôrodom nie sú práve prechádzkou ružovou záhradou. Mamičkou sa onedlho stane aj Zuzana Plačková, ktorá to už skutočne má za pár. A vypovedá o tom aj stav jej nôh, ktoré tak opuchli, že influencerka si nedokáže obuť nielen svoje vlastné šľapky, ale ani tie Reného. Aha!

„Toto je ok? Toto ani nosiť nemôžem, lebo táto lepka by mala byť tu a hen. Hrúza. Dnes je taký deň, že žiadne šľapky v tejto domácnosti neobujem. Ani moje ani Reného. Lebo mám tak opuchnuté nohy. Do revu mi je," hovorila pred kamerou nešťastná Zuzana, ktorá vyzerala, že má v očiach skutočne slzy.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram Z.P.

Vďaka svojim sledovateľom sa jej však okamžite dostalo pochopenia. „Zuzanka, ja som pred pôrodom mala nohu 37 a keď som išla rodiť, obúvala som 43 šľapky," napísala fanúšička influencerke, ktorá potom s humorom vyhlásila, že si pôjde do obchodu kúpiť chleby, aby si mala čo obuť.

„Iba jedny sandále obujem, čo mám," pokračovala, kým si jej nohy zobral do parády René, ktorý sa o svoju tehotnú polovičku naozaj príkladne stará, čoho dôkazom je aj pravidelná večerná masáž jej opuchnutých nôh. Nuž, páni, tak sa to robí!

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram Z.P.