Moderátor zo Survivoru ŠOKUJE: Založil si profil na OnlyFans... Láka naň "NAHÝM" VIDEOM!

Čoraz viac známych osobností a hviezd si v dnešnej neľahkej dobe hľadá aj iné formy zárobku. Tí odvážnejší sa dokonca odhodlajú aj pre pikantnejšiu cestu - predádanie vlastných fotiek prostredníctvom sociálnej siete OnlyFans.

Platforma bola pôvodne vymyslená pre umelcov, no dnes ju verejnosť vníma skôr cez erotiku - mnoho žien a mužov tam totiž za poplatok zdieľa svoje fotky a videá, ktoré nie sú prístupné mladším ako 18 rokov a častokrát hraničia s pornom. O to väčším šokom bolo, keď sa k profilu na tejto platforme priznal aj známy český moderátor Tomáš Zástěra. Informoval o tom na sociálnej sieti Instagram.

Galéria fotiek (8) Tomáš v Survivor

Zdroj: Instagram T.Z.

„Často ste mi písali, že dávam na instagram málo intímností a že v trenkách ste ma naposledy videli v Survivor, ale teraz je to úplne inak. Mám totižto nový profil na Only Fans, tak sa tam pozrite, bude to šťavnaté,“ zahlásil vo videu, na ktorom bol evidentne úplne nahý. Jediné, čo zakrývalo jeho najintímnejšie telesné partie, bol obrázok citróna, ktorý do nahrávky vložil v postprodukcii.

Aký obsah bude Tomáš na svoj nový účet na OnlyFans pridávať, zatiaľ nie je známe. No ako moderátora poznáme z reality šou Survivor, rozhodne nepatrí k hanblivcom a život si chce zjavne užívať plnými dúškami. Navyše verí, že sa vďaka tomuto rozhodnutiu priblíži k svojim fanúšikom. No otázne je, čo na to povie jeho terajší seriózny zamestnávateľ.

VIDEO nájdete vyššie!