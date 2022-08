Šokujúca ZMENA v 10. ročníku Talentu: Jasmina ako moderátorka a… Lukratívny DŽOB pre Rytmusa!

Diváci televízie Joj sa opäť majú na čo tešiť. Už od septembra sa totiž na obrazovky dostane jubilejný 10. ročník obľúbenej šou Česko Slovensko má talent. A na Kolibe avizujú hneď niekoľko zmien. Na poste moderátorov k nim nedošlo - projektom budú aj tento raz sprevádzať Jasmina Alagič Vrbovská a jej český kolega David Gránsky.

No ako dnes Jojka informovala, hneď v prvej časti pripravuje obrovské prekvapenie. Namiesto fixnej štvorice porotcov, sa totiž jeden člen bude v každej časti meniť. A tento jedným z nich bude aj manžel samotnej moderátorky Talentu - Patrik Rytmus Vrbovský.

Galéria fotiek (5) Moderátori Talentu - Jasmina Alagič Vrbovská a Dávid Gránsky.

Zdroj: Instagram J.A.

„V jubilejnom desiatom ročníku Česko Slovensko má talent sa môžete tešiť na mnoho noviniek. Jednou z nich je aj účasť špeciálnych porotcov. Prezradíme vám prvého z nich, do poroty v novej sérii zasadne aj Patrik Rytmus Vrbovský,“ znel oznam na facebookovom profile televízie Joj. A pod príspevkom sa hneď spustila lavína komentárov.

Reakcie fanúšikov na seba nenechali dlho čakať a boli naozaj rôzne. „Už mi to začína pripadať ako rodinkárstvo. No uvidíme alebo možno radšej ani nie,“ napísala pod fotkou jedna z diváčok. No na adresu nového porotcu sa objavili aj podporné komentáre. „Rytmus – Patrik, si jediný v porote výnimočný, že povieš pravdu o talente,“ poznamenala ďalšia.

Nuž jedni ho milujú a druhí zase nenávidia. Ako sa hovorí - sto ľudí, sto chutí. Uvidíme ako Rytmus zamieša karty a čo so sebou prinesie. Každopádne prípravy tohto veľkolepého projektu plného talentov sú už v plnom prúde. Skutočne sa bude na čo pozerať!