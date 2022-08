Mec Vrabec sa vrátil na scénu: NEUVERÍTE, ako vyzerá po takmer 20 ROKOCH... Wau!

„Ta co, sme tu šetci" boli prvé slová hitu Najlepšia zábava, ktorý vznikol takmer 20 rokov dozadu. „To najlepša, to najlepša zabáva graduje, graduje, graduje," si spievalo v tom čase takmer celé Slovensko. Odvtedy však uplynulo množstvo času a Mec Vrabec sa postupne prestal venovať muzike.

Umelec začal makať, a to doslova. Za prácou odišiell do zahraničia a precestoval mnoho krajín, vrátane Nemecka, Holandska či Raúska, kde vystriedal niekoľko džobov. Od čašníka až po stavbára. Pred časom ho však opäť zavialo späť na Slovensko a rovnako aj k jeho najväčšej životnej láske - hudbe.

A tak sa jeho niekdajší priaznivci môžu tešiť z novej letnej piesne, ktorá nemá o nič menší hitový potenciál, ako tie z minulosti. Mec Vrabec aktuálne vyšiel so songom s názvom "Slnko Púpava", na ktorý prizval aj svoju kamarátku Leru. Karta sa obrátila. Totižto, slovenská rocková kráľovná vraj bola kedysi Vrabcovým priaznivcom a v tom čase to bola ona, kto túžil po spolupráci.

„Východniari, chápete. Bolo to asi v roku 2005, kedy mal Mec Vrabec koncert v Humennom. Na drzovku som za ním potom prišla, že by som s ním chcela naspievať pesničku. Premeral si ma doslova od hlavy po päty a potom len povedal: Môžeš. Krátko na to vznikla pesnička Hej zlato. Teraz ma oslovil on s tým, či mu nepomôžem s vokálom, tak som mu to oplatila, hoci sa takémuto žánru vôbec nevenujem" povedala speváčka pre Topky.sk

A tak vzníkla pieseň "Slnko Púpava" spoločne aj s videoklipom, ktorý si môžete pozrieť vo videu nižšie. Aha, ako sa Mec Vrabec zmenil!