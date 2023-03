Veľkolepý NÁVRAT Michala Penka: Po 27 rokoch... Wau, ako sa zmenil!

Michal Penk bol v roku 1985 jedným z piatich členov, ktorí sa rozhodli založiť úspešnú českú kapelu Lucie. Netrvalo dlho a postupne začali zo skupiny odchádzať niektorí členovia a medzi nimi aj vtedy 18-ročný český spevák. Vďaka ich talentu sa im ponuky začali len tak hrnúť. Samotného Penka zlákali do orchestra Ladislava Štaidla.

Penk bol doslova idolom 80. rokov a ženy po ňom šaleli. Jeho srdce si ale získala speváčka Iveta Bartošová, s ktorou istý čas randil. Avšak prešlli len 4 mesiace spoločného života a dvojica sa rozišla. Aj keď v tom čase muzikant nemal šťastie v láske, v hudobnej sfére sa mu nadpriemerne darilo. Na konto si pripísal svoj prvý debutový album s názvom Michal Penk. Najviac sa však preslávil pesničkou O bláznech.

Galéria fotiek (5) Zdroj: CT

Jeho sláva trvala až do roku 1994, kedy si, žiaľ, začal prechádzať tažším obdobím. Talentovaný spevák, skladateľ a hudobník podľahol užívaniu drog a na istú dobu sa stiahol do úzadia. Závislosť na drogách vie byť naozaj zákerná a, ako to v mnohých prípadoch býva, ľudí doslova pohltí. Michal sa ale rozhodol s touto závislosťou zatočiť a odísť na protidrogové liečenie.

Galéria fotiek (5) Zdroj: CT

Závislosti na drogách sa mu po niekoľkých rokoch podarilo zbaviť a rozhodol sa začať nový život. Po niekoľkých pokusoch vrátiť sa na pódiá, sa mu to po 27 rokoch konečne podarilo a čaká ho veľkolepý koncert, ktorého sa fanúšikovia nemôžu dočkať. A ako dnes Michal Penk vyzerá? Nuž, vidno, že legendárny umelec na sebe naozaj poriadne zamakal... Aha, ako sa zmenil!

Galéria fotiek (5) Zdroj: Facebook M.P.

Sála z neho pokora, pohoda a vyrovnanosť. Je jasné, že po toľkých rokoch boja so závislosťou našiel spevák svoj pokoj a konečne sa môže opäť naplno venovať hudbe, ktorá ho tak napĺňa. Nižšie si môžete zaspomínať na najznámejší Michalov hit, aj jeho upokojujúci hlas.