Vondráčkovej milenec odhalil súkromie: Vážne chorý otec a brutálna šikana!

Zdeněk Polívka (Zdroj: ČT)

Zdeněk Polívka je športovec, ktorého obdivujú mnohí mladí ľudia. A nikto by nečakal, že zápasník s mnohými titulmi si kedysi prechádzal šikanou.

Zdeněk má 8 súrodencov. „Učili sme sa skromnosti, lebo keď nás bolo veľa, tak sme si nemohli nejako vyskakovať, učili sme sa deliť sa so súrodencami, všetko sme si merali pravítkom, aby to bolo fér. Rodičia nás viedli k viere, aj nejakú tú pokoru nám odovzdali,” povedal v relácii 13. komnata.

Zdeněk Polívka - časť rodiny (Zdroj: ČT)

Bohužiaľ, peniaze na to, aby sa prihlásil na nejaké bojové umenie, ktoré ho lákalo, neboli. A potom sa navyše presťahovali do Jičína, kde začalo peklo. Bol vtedy štvrták na základnej škole. „My sme boli proste odlišní, boli sme iní ako naši vrstovníci a keď je niekto iný, tak je terčom šikany,” skonštatoval. „Najskôr to bolo skôr psychické, nejaké výsmechy, posmievali sa napríklad priezvisku, tomu, že sme z veľkej rodiny, že sme nemali výborné študijné výsledky,” priblížil.

Ako veľkú chyba vníma to, že sa v podstate nebránili. „My sme si to nechali. My sme tomu uverili. Keď je viacero ľudí, čo vám toto robia, tak si poviete, že je vo vás asi naozaj niečo zle, že asi majú pravdu, keď ich je toľko a myslia si to isté,” vysvetlil, ako to vtedy vnímal.

A potom prišla aj fyzická šikana. na plaveckom výcviku ho topili pre zábavu. Neskôr ho isté dievča sotilo do prázdnej požiarnej nádrže, okolo ktorej išiel na bicykli. Skončil s odretou tvárou, otrasom mozgu a vyrazenými zubami.

Učiteľský zbor situáciu riešiť nechcel. Rodina sa preto odsťahovala. „Ja som sa potom aj sám odsudzoval, že asi nemám právo na fajn život. Ja som sa dostával do takých depresií, že som chcel niečo dokázať, ale už dopredu som si myslel, že to nezvládnem,” povedal Zdeněk.

(Zdroj: ČT)

V novej škole sa mu však začalo dariť a našiel si aj tréningy bojového umenia. „Tam mal sused boxerskú školu. Keďže to bolo do 15 rokov zadarmo a ja som mal 12 alebo 13, tak som si povedal, že super, to je moja chvíľa. Oni mi povedali, že mám talent a ja som pozeral ako puk,” zaspomínal si na svoje začiatky.

No keď sa mu v živote začalo dariť, prišiel o otca. Ten po narodení posledných dvoch deti - dvojčiat začal trpieť Alzheimerovou chorobou. Bol ležiacim pacientom, ktorý potreboval kŕmenie aj prebaľovanie, časom prestal aj rozprávať.

Zdeněk všetky svoje traumy pretavil do odhodlania a vytrvalosti pri športe. A dnes prednáša deťom v rámci aktivity Športom proti šikane. Patrónkou je jeho partnerka Lucie Vondráčková.

Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka (Zdroj: ČT)