Moderátora Martina Nikodýma by ste NESPOZNALI: Nechal si narásť DLHÉ VLASY… Vyzerá ako Tarzan!

Väčšina z nás sa cez leto snaží zbavovať všetkého "nepotrebného" – v tom zmysle, že nosíme na sebe menej oblečenia, častejšie sa holíme a dokonca skracujeme aj svoje účesy. Je to prirodzené, keďže vplyvom tepla chceme byť tak povediac ľahší a cítiť sa viac sviežo.

No známy moderátor Martin Nikodým ide presne opačným smerom. Všetci ho poznáme ako oholeného, charizmatického muža, ktorý na televíznej obrazovke je vždy doslova naaranžovaný ako mládenec v košeli a v saku. V tomto období však vyštudovaný herec všetkých šokoval, keď zverejnil svoju fotku z dovolenky na Duchonke.

Galéria fotiek (9) Martin Nikodým

Zdroj: TV Markíza

Málokto by ho na prvý pohľad vôbec spoznal. Maskovali ho totiž slnečné okuliare a dlhé plavé vlasy aj s nedbanlivo zarastenou bradou. Takpovediac zanedbaný look akoby domorodého stroskotanca, ktorý vyšiel práve z džungle s pivom v ruke. „Pozdravujem z Duchonky. Trocha som sa opustil. Vo vode sú sinice a aj ja som zarástol. Nerýmuje sa to, ale je to polovičná pravda,“ napísal zmenený Martin pod svoj záber z prázdnin.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Instagram M.N.

Viacerí prítomní naozaj neverili vlastným očiam. Dokonca si ho niektorí pomýlili aj so zahraničným hercom Facundom Aranom, ktorý hral v telenovele Divoký Anjel. Veru, po tejto premene tam podoba medzi slovenským moderátorom a svetovou hviezdou zaručene je. Napriek “opustenosti“, ako to Martin nazval, mu tento imidž ale podľa niektorých reakcií do istej miery pridal aj na sexepíle.