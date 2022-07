KOLAPS markizáckeho redaktora: Priamo v živom vysielaní!

Situáciu, ktorú teplomery zachytávajú v posledných dňoch, sa rozhodol ísť skontrolovať do terénu redaktor Jakub Takáč, a to priamo na slovenské kúpaliská. Na vlastnej koži tak zažil, čo môžu vysoké teploty spôsobiť.

Nevedno, ako dlho markizácky redaktor stál na priamom slnku, no hneď v úvode živého vstupu bol akýsi nesvoj. „V Nitre aktuálne 37 stupňov a kúpalisko je plné ľudí. V pokladniach sme sa... dozvedeli... že už... do týchto... do týchto chvíľ predali... viac ako dva a pol tisíc ľudí... ako... Pardon,“ habkal Takáč a zmizol zo záberu kamery. Tá ho následne zachytila, ako sa skláňa k zemi a plavčík zisťuje, či je v poriadku.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TV Markíza

„Regionálny redaktor Televíznych novín počas celého dňa monitoroval situáciu v súvislosti s extrémnymi horúčavami. Vysoké teploty a pracovné nasadenie však spôsobili, že aj jemu prišlo počas živého vstupu nevoľno. Redaktorovi je už momentálne lepšie,“ povedala PR manažérka Veronika Stojáková pre web markiza.sk.

Dávajte si preto aj vy na seba pozor a v týchto dňoch sa vyhýbajte pobytu na priamom slnku!