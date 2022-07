Švajda a Puškárová dovolenkovali v „NAHOM“ hoteli: Bolo to negustiózne!

Počas leta mnohí ľudia nazbierajú aj pomerne kuriózne zážitky. A tie sa nevyhýbajú ani známych tváram.

Potvrdili to Zlatica Puškárová a Patrik Švajda v rozhovore pre web markiza.sk, kde porozprávali čo-to o tom, ako oni zvyknú tráviť leto. Hoci sú obaja serióznymi spravodajskými tvárami, redaktor mal aj pomerne pikantnú otázku o nudaplážach.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Intagram Z.P.

Ako Zlatica prezradila, nešlo priamo o pláž, ale s nahotou sa už na dovolenke stretli a nikdy na to nezabudnú. „Boli sme v jednom hoteli, kde bol dole vodný svet a my sme tam prišli a zrazu nám plavčík hovorí: Plavky dole!” uviedla moderátorka. V tom čase už boli známi, a tak si síce plavky vyzliekli, ale aspoň sa zamotali do plachiet, ktoré sa potom v bazéne okolo nich vznášali.

Ostatní návštevníci však chodili v priestoroch naozaj nahí. „Keď sme išli do jednej sauny v tých plachtách, tak za nami išlo ďalších 10 ľudí, samozrejme holých, takže my sme potom radšej išli na izbu,” prezradila Zlatica. „Bolo to také negustiózne,” doplnil ju Patrik, na ktorom bolo vidieť, že aj po čase na to spomína len nerád.