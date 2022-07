SEXica z Hotelu Paradise po 10 ROKOCH: Má 2 deti... FOTO Aha na tú "ZMENU" a s čím chce PRERAZIŤ!

BRATISLAVA - Bývalá ostrovanka Klaudia Chlustinová (34) sa do povedomia slovenskej a českej verejnosti dostala pred desiatimi rokmi ako súťažiaca jojkárskej reality šou Hotel Paradise. Po sláve však zjavne nebažila a po skončení šou sa v spoločnosti príliš neukazovala. Nuž, niet sa čo čudovať. Jej život aktuálne napĺňajú úplne iné, no oveľa milšie starosti...

Ako sme spomínali, Klaudia sa do povedomia verejnosti dostala vďaka účinkovaniu v reality šou Hotel Paradise. Hoci dvojnásobná mamička nevyhrala, podarilo sa jej zviditeľniť a rozbehnúť tak svoju kariéru speváčky. Od účinkovania v obľúbenom televíznom projekte ubehlo už 10 rokov a... Možno by ste tomu neuverili, no plavovláska sa takmer vôbec nezmenila. A vyzerá stále sexi.

Dnes má Klaudia dve krásne deti. Svojej prvorodenej dala rovnaké meno ako má ona. Malá Klaudia je už pomaly veľká slečna. Jej otcom je český fotograf Jiří, s ktorým však už bývalá televízna hviezdička nežije, keďže sa medzičasom vydala. Svojmu terajšiemu manželovi priviedla na svet syna. Okrem toho, že sa Klaudia vzorne stará o svoje 2 deti a muža, miluje hudbu a spev.

Blondínka vydala už niekoľko videoklipov, no a tentokrát vsadila na zvučné mená, a tak vytvorila spoluprácu s raperom Tonom Chudjakom prezívaným ako TOON. Kombinácia rapu, Klaudiine dlhé blond vrkoče a letná párty na Oravskej priehrade pre ňu znamená úplná voľnosť, tak ako sa volá aj samotný song, ktorý charakterizuje predovšetkým letný vibe, tanec a krásni mladí ľudia ako je aj samotná mamička.

Klaudia vo svojom novom letnom hite tancuje a spieva a celkovú atmosféru jej ozvláštňuje mladý talentovaný freestyle biker Tomáš Tohol. Kameru taktiež Klaudia zverila do rúk skutočnému profesionálovi a režisérovi celebritných videoklipov Dušanovi Krajčovičovi. Ako Kaludia v jej novom videoklipe vyzerá a či to všetko spolu zafungovalo si pozrite tu.