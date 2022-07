TOTO muži nerozdýchajú! Slovenská sexica išla pod nôž: Dala si ZMENŠIŤ PRSIA!

Známe tváre zo šoubiznisu a najmä ženy si nechávajú vylepšovať na svojom tele kade čo, len aby vyzerali dokonale. Viackrát podstupujú rôzne chirurgické zákroky a plastické úpravy. Vo väčšine prípadov chcú mať všetko plnšie a väčšie, či už ide o pery, zadok alebo prsia.

Známa modelka Lucia Javorčeková kedysi tiež absolvovala viaceré operácie. Stala sa idolom a sex-symbolom nielen pre mužov na celej planéte. Svoje dokonalé krivky ukazuje na svojej sociálnej sieti, ktorá jej bola dávnejšie pozastavená, ale znovu ju našťastie získala späť a tak sa môže pôvabná modelka odprezentovať opäť v plnej svojej kráse. No Lucia sa nedávno rozhodla nechať si bujné vnady radikálne zmenšiť a spraviť ich na pohľad viac prirodzenejšie.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Instagram L.J.

Tmavovlásku sleduje cez viac ako dva milióny ľudí a niektorým z nich sa jej rozhodnutie nepozdávalo. „Mnohým z vás sa to nepáči, ale je to moje telo,“ vyjadrila sa Lucia, ktorá je so svojimi odľahčenými prednosťami oveľa spokojnejšia.

A absolútne jej to neubralo na kráse. Práve naopak. Po tejto premene vyzerá oveľa lepšie a hlavne to pôsobí tak, akoby sa už taká narodila.