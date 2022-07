Televízna hviezda vážila 170 kg: Brutálna ZMENA! Je z neho iný človek

LONDÝN - Neuveriteľná premena! James Argent (34), ktorý sa zviditeľnil (nielen) v obľúbenej reality šou The Only Way Is Essex, sa nedávno objavil v televíznej šou a mnohí pri pohľade na neho neverili vlastným očiam. Po tom, čo schudol takmer 88 kg, je z neho iný muž. Kúzelnú premenu odštartovala operácia žalúdka.

James Argent má na Instagrame 850-tisíc followerov, ktorí dobre vedia, že hviezda šou TOWIE brutálne schudla. O priebehu svojej premeny ich totiž pravidelne informoval. „Bol som deprimovaný a doktori mi povedali, že som na ceste smrti. Rozhodol som sa podstúpiť operáciu, pri ktorej mi zmenšili žalúdok. Schudol som a nikdy som sa necitili šťastnejší alebo zdravší. Môžem úprimne povedať, že to bolo to najlepšie rozhodnutie, aké som kedy urobil. Podporilo ma to v zodpovednejšom prístupe k lepším stravovacím návykom a cvičeniu,” uviedol na margo svojej premeny James.

Váha však nebola to jediné, s čím musel James "Arg" Argent bojovať. Ako nedávno moderátorke relácie Lorraine povedal, je "späť na ten správnej ceste" po tom, čo mal začiatkom roka opäť problém s alkoholom a drogami. „Teraz dávam svoje zotavenie na prvé miesto a mám pocit, že som v niektorých smeroch veľmi dospel a prešiel som veľmi náročnými a ťažkými lekciami, ale konečne som sa prestal ľutovať a začal niečo robiť,“ uviedol James.

Po problémoch s užívaním návykových látok je pripravený opäť si nájsť lásku. Podľa jeho slov už nejakú tú známosť má. „Na Mykonose som stretol ženu. Nebol to dovolenkový románik ani nič podobné. Vymenili sme si čísla a rozprávali sa. No nie je Angličanka, žije v zahraničí. Ktovie ... Každopádne je to vzrušujúce," zveril Argent, ktorého očividne čakajú lepšie časy.