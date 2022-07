Česká Barbie na filmovom festivale: Ako HOLÁ ZVÁRAČKA v kabáte!

KARLOVY VARY - Po týždni plnom kinematografického umenia a módy sa včera v Karlovych Varoch oficiálne skončil 56. ročník Medzinárodného filmového festivalu. Tam sa predviedli známe ženy a muži v luxusných róbach. No za zmienku stoja aj predchádzajúce dni. Česká Barbie Gabriel Jiráčková (22) sa napríkald na jednej párty predviedla ako holá zváračka v kabáte!

Filmový festival v Karlovych Varoch je nielen o premiérach filmových noviniek, ale aj o rôznych večierkoch a módnych prehliadkach. Na jednej takej sa nedávno predviedla aj naznámejšia česká Barbie Gabriel Jiráčková. Tá je známa tým, že púta pozornosť vždy a všade, kde sa objaví.

A inak tomu nebolo ani tentokrát. Namiesto šiat mala totiž na sebe len dlhý bielo-čierny kabát a pôsobilo to, akoby pod ním bola úplne nahá. To doplnila malou čiernou kabelkou s príznačným nápisom: Barbie. No a na tvári...

Na tej mala obrovské priehľadné okuliare, ktoré pôsobili ako z obchodu s ochrannými odevmi. Jedno je isté - jej oči boli na párty v úplnom bezpečí. No vďaka tomuto "módnemu doplnku" vyzerala trochu ako zváračka. Veď posúďte sami!

