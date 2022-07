Hviezda Pirátov z Karibiku v Karlových Varoch: Strach o zdravie, vyhol sa aj fanúšikom!

KARLOVY VARY - Legendárny austrálsky herec Geoffrey Rush (70), známy napríklad aj z veľmi úspešných Pirátov z Karibiku, dorazil do Karlovych Varov. No napriek tomu, že letel súkromným lietadlom, neskrýval strach o svoje zdravie. Z tryskáča vychádzal s respirátorom na tvári... Vyhol sa aj fanúšikom!

Svetoznámy austrálsky herec Geoffrey Rush sa do povedomia českých a slovenských divákov dostal najmä vďaka úlohe v Pirátoch z Karibiku, kde v štyroch z piatich filmov tejto fantasy série stvárnil nevypočitateľného kapitána Čiernej perly. A aktuálne sa nachádza na práve prebiehajúcom 56. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Karlovych Varoch.

Do Česka dorazil svojim súkromným lietadlom a nič nenechal na náhodu. Herec má už totiž 70 rokov a hoci rúška už pri cestovaní dávno nie sú povinnosťou, on mal počas letu nasadený respirátor. Predsalen v jeho vyššom veku by nákaza koronavírusom mohla mať veľmi ťažký priebeh či dokonca až fatálne následky. Ktovie, možno aj toto bolo dôvodom prečo sa nikde dlho nezdržiaval.

S riaditeľom filmového festivalu jiřím Bartoškom sa stretol až pred hotelom. Na letisku ho čakal filmový producent Kryštof Mucha. No ani pred hotelom, kde sa už ale objavil bez respirátora, sa zbytočne dlho nezdržiaval. Fanúšikov, ktorí tam naňho čakali s pamätníčkom a plagátkmi v ruke, tak čakalo sklamanie. Zakričal im iba, že sa tam vráti neskôr a zašiel do hotela.

Či sa ho neskôr dočkali, nevedno. V Karlovych Varoch však bude až do konca festivalu. Na záverečnej ceremónii si totiž prevezme ocenenie za mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii. To bude v sobotu 9. júla o 18. hodine večer. Dovtedy sa azda fanúšikovia svojho vytúženého podpisu od hviezdy dočkajú.