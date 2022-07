Drsná narážka na Rytmusa? Rolins ospevuje svojho frajera Nedvěda: On je naozajstný MUŽ!

PRAHA - Speváčka Dara Rolins je už rok zadaná. Chodí s bývalým futbalistom Pavlom Nedvědom, ktorý jej vraj do života priniesol presne to, čo jej chýbalo.

Dara Rolins naposledy chodila s raperom Rytmusom a zdalo sa, že sú pre seba ako stvorení. Po vyše siedmich rokoch ale prišiel rozchod a Patrik sa pomerne rýchlo dal dokopy s Jasminou Alagič, s ktorou je už aj ženatý a majú spolu syna.

Dva roky po jeho svadbe sa aj Dara zamilovala, a to do bývalého futbalistu a športového manažéra Pavla Nedvěda. Ale pol roka sa im darilo vzťah tajiť. Priznali ho až v decembri 2021. A to je teda riadny výkon, keďže Grande Paolo, ako ho v jeho pôsobisku nazývajú, je v Taliansku naozaj populárny.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram D.R.

„Užívanie si niečoho tak minimalisticky, len vo dvojici, je v mojom prípade naozaj výnimočný jav. Anonymita s Pavlom Nedvědom v Taliansku neexistuje. Nikde! Pokiaľ ide ale o mňa, ja si ju v Taliansku užívam naplno,” zverila sa umelkyňa časopisu Story.

Práve tam dostala aj otázku, čo jej Pavel do života priniesol. „Lásku v širšom rozmere. Tú, ktorá mi v srdci chýbala. Navyše pokoj. Pohodu. Ten pocit, že vedľa vás stojí naozajstný muž. Úspešný, sebavedomý, rešpektovaný. Taký, o ktorého sa dá oprieť. Čo pre mňa znamená pocit môcť pribrzdiť. Neriešiť, nešalieť, nebyť nonstop v strehu,” prezradila Dara.

Nuž, silné slová, ktoré vyvolávajú potrebu porovnávať v tomto svetle aj tých predchádzajúcich partnerov... Isté však je, že kto nie je ten pravý pre vás, pre iného môže byť, a tak je Jasmina šťastná s Patrikom a Dara s Pavlom. Snáď im tie krásne pocity zo vzťahu vydržia navždy.