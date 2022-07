Darina Lola je celá mama: Vyšportovaná postava a... Fakt má len 14?

USA - Dara Rolins aktuálne trávi čas so svojím partnerom Pavlom Nedvědom v Amerike. A nechýba ani speváčkina dcéra Laura. Pri pohľade na ňu je jasné, že má fakt gény po mame - vyzerá skvele a evidentne sa chce páčiť.

Keď na jar 2008 Dara Rolins porodila dcéru Lauru, všetci boli zvedaví, po kom to dievčatko bude. Hlavná otázka znela, či zdedí hudobný talent, keďže aj jej otec Matěj Homola sa živí muzikou.

Dara Rolins s dcérou Laurou v roku 2013

Lauru už dokonca volali aj do detskej verzie šou Tvoja tvár znie povedome. Ale odmietla to! „Oni volali aj kvôli tomu, či Laura nechce ísť, vieš. Ale moja Laura nie je zas až taká speváčka. Respektíve, ona spieva pekne, ale…” prezradila Dara kolegyni Márii Čírovej počas jedného galavečera. Je teda zjavné, že Lauru to na pódiá veľmi neťahá, i keď nejaký talent asi zdedila.

Určite je však po svojej mame v tom, že sa môže pochváliť skvelou postavou. Evidentne ju Dara viedla k tomu, že keď chce človek dobre vyzerať a byť zdravý, musí si dávať pozor na stravu a hýbať sa.

A za veľkou mlákou sa Laura rozhodla pochváliť tým, ako dobre vyzerá. Okrem toho, že vo svojom oblečení ukázala ploché bruško, nezabudla ani na sexi detail – dalo by sa povedať, že vystavila svoje nohavičky, aj keď ide prakticky len o šnúrky. Fakt má táto kosť len 14 rokov?!

