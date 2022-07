Mega ÚLET na červenom koberci: Známa Češka týmto urazila organizátorov... OSPRAVEDLŇUJEM SA!

Dress code s názvom "Black Tie" patrí spolu s "White Tie" k najformálnejším typom obliekania. Zatiaľ čo v mužskom svete jasne diktuje smoking, pre ženu je prístupných viacero variantov - od dlhých spoločenských šiat, po formálne koktejlové šaty. Priestor na experimentovanie tu je, no aj pri ňom treba myslieť na fakt, že ide o druhý najformálnejší dress code.

To úplne odignorovala česká autorka bestsellerov Radka Třeštíková. Keď sa totiž postavila na červený koberec na zahájení Medzinárodného filmového festivalu v Karlovych Varoch, mnohí neverili vlastným očiam. Spisovateľka si roky pestuje tip-top postavičku, a tak sa zrejme rozhodla, že ju v spoločnosti aj patrične odprezentuje. Pri výbere róby si však uletela až príliš.

Jej model totiž pozostával z bieleho topu bez ramienok vo veľkosti podprsenky, k tomu si dala zelenú károvanú sukňu a celé to doplnila čiernym koženým obojkom. Vyzerala, akoby ani nemala namierené na červený koberec prestížneho filmového festivalu, ale na pláž. Okamžite sa tak na ňu strhla lavína kritiky a stala sa terčom vtipov.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram

A že prestrelila, si po všetkom uvedomila aj ona sama. Veď takéto výrazné nedodržanie dress codu by organizátor mohol považovať aj za urážku. „Nedodržala som dress code a prijímam za to všetkú zodpovednosť. Vo svojom životnom nastavení: "robím si, čo chcem", som trochu zabudla na to, že každá jednotlivosť, každý jeden dielik, je niečim ohraničený,“ zamyslela sa Radka.

A nasledne sa dokonca verejne ospravedlnila. „Áno, ja som tú hranicu prekročila, napriek tomu, ako príjemne sa cítim, keď sa občas "urvem" a ako veľmi som presvedčená o tom, že každý z nás by sa čas od času urvať mal, som ju prekročila. Vnímam to. Budem si to pamätať. Ospravedlňujem sa,“ dodala.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Profimedia