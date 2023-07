Pred rokom to bol TRAPAS, teraz... Známa Češka opäť pútala pozornosť: Išla z extrému do EXTRÉMU!

KARLOVE VARY- Česká spisovateľka Radka Třeštíková (42) minulý rok na prestížnom filmovom festivale v Karlovych Varoch vyvolala obrovský rozruch. Na červenom koberci sa totiž objavila v letnej sukni s vysokým rozparkom a v čomsi, čo pôsobilo ako plavková podprsenka. No zdá sa, že tmavovláska miluje extrémy... Tento rok tam totiž svojou róbou opäť pútala pozornosť!

Svojou minuloročnou voľbou róby šľapla Radka Třeštíková poriadne vedľa. Na honosnej spoločenskej udalosti sa totiž objavila v ľahkej letnej sukni, ktorú doplnila len bielym crop topom. Doslova pôsobila, akoby mala namierené na pláž. Navyše, zatiaľ čo väčšina slávnych žien volila ako doplnok diamanty, ona si na krk priviazala obojok.

Išlo o taký hrubý prešľap, že sa neskôr na sociálnych sieťach verejnosti ospravedlňovala. No a tento rok si zrejme povedala, že staví na istotu a keď minulý rok bola jej holá koža problémom, tento rok ju pre istotu zahalý úplne. Tmavovláska je zjavne milovníčkou extrémov a tak, ako sa minulý rok po červenom koberci prešla extrémne odhalená, tento rok to bol presný opak.

Galéria fotiek () Zdroj: Profimedia

Oblečenú mala dlhú čiernu sukňu, na tom biely nadýchaný rolák a aj ruky mala zahalené dlhými čiernymi rukavicami. Doslova okrem hlavy nevytŕčal ani kúsok holej kože. A za minuloročné faux pas sa opäť ospravedlnila. „Asi by som sa ospravedlnila znova. Nemyslím si, že to nebolo na mieste a úplne sa to nehodilo na večerné gala,“ vyjadrila sa pre Blesk.

Čo poviete, napravila si touto róbou svoju reputáciu?

Galéria fotiek () Zdroj: Profimedia