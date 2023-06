TOP škandály z Karlových Varov: Hanychovej ZÁKAZ VSTUPU, ruka šmátralka zosnulého režiséra a… Otrávilo sa 40 ľudí!

KARLOVE VARY - Opäť nastal ten čas, keď u našich susedov Čechov svoje brány otvorí jeden z najvýznamnejších filmových festivalov. 57. ročník Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch začína už dnes. Každoročne ide o udalosť, na ktorú sa len tak ľahko nezabúda, a to aj vďaka škandálom, ktoré sa tam odohrali. Pripomeňme si tie najväčšie z nich.

S významným filmovým festivalom v Karlových Varoch a so známymi celebritami idú akosi ruka v ruke aj škandály a trapasy. Toto mesto, každoročne plné celebrít, by veru vedelo rozprávať svoje.

Galéria fotiek () Zdroj: TASR

Významné podujatie okrem predstavenia svetových noviniek zo sveta filmu sa nesie aj v znamení veľkolepých večierkov, kde je kopa skvelého jedla, ale aj alkoholu. Ak sa to s ním preženie, dokonca vám môže hroziť aj zákaz vstupu.

Hanychovej ZÁKAZ VSTUPU na 5 rokov:

Agáta Hanychová to na filmovom festivale so svojím vtedajším partnerom Mirkom Dopitom v roku 2012 s alkoholom poriadne prehnala. Ako uvádzajú české médiá, bola doslova opitá pod obraz boží a spadla na zem. Okoloidúci s fotoaparátom na krku sa jej snažil pomôcť, no jej priateľ ho napadol v domnienke, že ide o paparazziho. Dokonca musela zasahovať aj polícia. Organizátori KVIFF preto udelili Agáte zákaz vstupu na festival po dobu piatich rokov.

Galéria fotiek () Agáta Hanychová a Miroslav Dopita

Zdroj: isifa

Ruka ŠMÁTRALKA zosnulého režiséra:

Celkom slušný trapas vyviedol aj dnes už zosnulý český režisér Jiří Menzel (†82), ktorému sa zachcelo trochu viac ženskej prítulnosti. Jeho ruka “šmátralka“ sa počas rozhovoru pre médiá z ničoho nič zrazu ocitla pod šatami moderátorky Gabriely Partyšovej. Pikantnosťou bol fakt, že spomínaná moderátorka bola v daný večer naostro. A rovnako za týmto excesom bol, ako inak, alkohol. Ten veru otvára všetky hranice a búra zábrany. Tento incident sa stal v roku 2014.

Galéria fotiek () Jiří Menzel si siahol na pozadie Gabriely Partyšovej

Zdroj: isifa.com

OTRAVA 40-tich ľudí:

A o 4 roky neskôr, ako kedysi zmienil portál českej spravodajskej televízie ČT24, viacerým prítomným prišlo zle a otrávili sa. Tentokrát však za tým nebol alkohol, ale obyčajná voda. V tom čase sa na medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch priotrávili desiatky ľudí, ktorí museli vyhľadať lekársku pomoc v nemocnici, kde im boli podané infúzie a lieky. Samotným prípadom sa zaoberali aj hygienici.

"Zo soboty na nedeľu sme ošetrili 40 jedincov. Prví prišli po jednej hodine ráno so závažnými črevnými ťažkosťami. Zdrojom bola pravdepodobne úžitková voda. Boli to účastníci medzinárodného filmového festivalu, zamestnanci, ale aj niektorí návštevníci," uviedla vtedy primárka urgentného príjmu karlovarskej nemocnice Dagmar Märzová.

Príliš sexi:

O faux pas s nesprávne zvoleným oblečením na tak výnimočnú udalosť, ako je filmový festival v Karlových Varoch, tiež nebola v priebehu rokov núdza. Prísny dress code vo viacerých prípadoch známe tváre zo šoubiznisu akosi nerešpektovali.

A niektoré dámy to trochu prehnali s odhaľovaním. V skratke stojí za zmienku napríklad Nela Slováková, ktorá prišla oblečená, ako zo striptízového klubu. Taktiež viac odhalená, ako zahalená bola aj česká spisovateľka Radka Třeštíková. Tá svojím odvážnym a nevkusným outfitom dokonca urazila organizátorov a neskôr sa im za svoj prehrešok ospravedlňovala. No a pozornosť v priesvitných šatách bez podprsenky vyvolala aj Miss Universe SR 2009 Denisa Mendrejová.