LOVESTORY zo šoubiznisu: Slovenská speváčka si nabalila ZNÁMEHO HUDOBNÍKA… Takto sa dali dokopy!

BRATISLAVA - Slovenská speváčka Veronika Adamičková alias Ronie (27) pred pár dňami uviedla do hudobného sveta svoj nový singel s názvom 2004. Svoju novinku vyprodukovala s hudobníkom a producentom Martinom Šrámekom (38) a práve pri tvorbe speváčkinho albumu to medzi nimi začalo poriadne iskriť.

Príbeh ako z filmu... Mladá slovenská speváčka Ronie našla svoju lásku pri práci na jej novom albume a videoklipe s názvom 2004. Singel, ako nám v rozhovore prezradila, pomenovala podľa svojich obľúbených rokov. „Názov je 2004, v tom období som mala 9. A vtedy som nejako extrémne, že začala vnímať hudbu a v 2004 vychádzalo veľa hitov, ktoré ma nejako formovali,” povedala Ronie pre Topky.sk.

Galéria fotiek (10) Ronie speváčka - premiéra videoklipu 2004

Zdroj: Vlado Anjel

Pre mladú speváčku sú tieto roky spájané s prvými láskami a kamarátmi. A práve tvorba nového albumu a videoklipu jej do života priniesla tú najnovšiu. Ronie sa zahľadela do známeho hudobníka a producenta Martina Šrámeka (38), ktorého verejnosť pozná pod umeleckým menom Maxo. „On vlastne spolupracoval so mnou na tejto pesničke, on je môj producent, my sme sa aj vlastne nejako tak dali dokopy, že sme začali robiť tento album 2000-ovský, čiže áno, dvetisícovská láska vlastne,” rozhovorila sa zaľúbená Ronie o svojom vzťahu s priateľom.

Čo viac si priať pre mladú, krásnu hudobníčku a speváčku, ako mať po boku takéhoto partnera. Ako nám aj Ronie povedala, nie je vylúčené, že časom to už bude rodinný biznis. V rozhovore pre Topky.sk totiž naznačila, že vzťah berie naozaj vážne: „Možné je všetko, však nebola by som s niekým len tak, ak by som neplánovala budúcnosť, takže možno áno,” prezradila Ronie.