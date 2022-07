ZVRÁTENÝ prípad krkavčej matky má dohru: Slovenská speváčka OTVORENE o celej situácii!

Psychicky narušená matka mala vraj týrať svoje deti každý deň. Na Tiktoku to nebol jej ojedinelý stream, kedy svojich dvoch synčekov psychicky aj fyzicky napádala. Na prípad na svojom Instagrame upozornila aj speváčka Ronie a v príspevku hneď označila aj účet Polície Slovenskej republiky a markizáčku Kristínu Kövešovú. A veci sa pohli tým správnym smerom.

Deti boli krkavčej matke zo Šale odobraté a ďalej prípad rieši polícia. „Vyšetrovateľ Policajného zboru zo Šale začal trestné stíhanie vo veci trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby,“ informovali muži zákona. „Deti boli v spolupráci s príslušným úradom práce sociálnych vecí a rodiny umiestnené do špecializovaného zariadenia a s podozrivou momentálne prebiehajú procesné úkony,“ dodali.

V tejto súvislosti sme oslovili samotnú Ronie a speváčka neskrýva nadšenie. „Som rada, že to riešia kompetentné úrady, nie všetky týrania, bohužiaľ, vyjdú najavo, takže nie každé dieťa má to šťastie, že sa to začne riešiť,“ vyjadrila sa pre Topky.sk. „Na základe sociálnych sietí sa to dostalo k polícii. Môžem povedať len toľko, že je to super a že sa našlo toľko ľudí, čo to zdieľalo, posúvalo ďalej, aby sa nad tým nemávlo len rukou,“ pokračovala známa Slovenka.

„Je krásne vidieť v tejto dobe, koľko ľudí sa vie stále spojiť pre dobro niekoho iného,“ dodala na záver. Polícia prisľúbila, že ak to situácia dovolí, o prípade bude informovať aj naďalej. No malým veľkým úspechom je už to, že deti nemusia viac znášať jej týranie. Čo bude s matkou, sa uvidí.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook P. SR