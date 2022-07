Otrasné VIDEO krkavčej matky: Slovenská speváčka BIJE NA POPLACH... Zalarmovala políciu!

V posledných mesiacoch sa v rámci tejto služby rozmohol trend streamovania. Väčšina streamov je zameraná na bežné veci, ako sú rozprávanie sa s fanúšikmi. V tomto prípade slová došli aj nám.

Včera prišla známej speváčke do správ na Instagrame žiadosť, aby prezdieľala jedno video práve zo spomínaného Tiktoku. Išlo o stream, kde žena podľa všetkého týrala svoje dieťa, a to nielen psychicky, ale aj fyzicky! V živom vysielaní ho matka bila a vulgarizmami taktiež veľmi nešetrila. Toto si ale všimla pohotová fanúšička speváčky Ronie a nenechala to len tak!

Hneď, ako si tento incident všimla, snažila sa na tento čin krkavčej matky upozorniť aj pomocou Instagramu cez známe osobnosti. Aj s pomocou veľkého počtu speváčkiných sledujúcich chcela dosiahnuť, aby sa toto video rozšírilo medzi čo najviac ľudí a aby začali tento prípad týrania dieťaťa vlastnou matkou riešiť aj príslušné orgány.

Aby tento prípad neostal bez povšimnutia a dieťa každodenne netrpelo, speváčka požiadala o pomoc slovenskú políciu aj investigatívnu novinárku Kristínu Kövešovú, ktorá sa venuje takýmto a podobným témam.

