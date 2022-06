AFTERPÁRTY po Slovenke roka: Lakatošová prišla aj s dcérou (8)… Aha, je to CELÝ TATO!

Ceny sú rozdané! Anketa Slovenka roka už pozná svoje víťazky. A okrem významných žien z oblasti biznisu či zdravotníctva si sošku prevzali aj verejnosti známejšie mená. Napríklad v kategórii kultúra a umenie ocenenie získala speváčka Katarína Knechtová a mimoriadne poďakovanie organizátori udelili manželke Mira Žbirku Katke.

Po galavečere sa v priestoroch Reduty konala afterpárty, na ktorej ocenení, ale aj diváci mali možnosť úspechy večera osláviť až do skorých ranných hodín. Na chvíľu sa tam objavila aj riaditeľka Miss Universe SR Silvia Lakatošová. Dlho sa však nezdržala, pretože spoločnosť jej okrem manžela Pavla Chovanca robila aj 8-ročná dcérka Valentínka.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Ján Zemiar

Tú krásna tmavovláska porodila, keď mala 40 rokov. A hoci nejaké črty by tam po slávnej mame predsa len boli, už na prvý pohľad je zjavné, že viac génov malá princezná zdedila po svojom otcovi. Okrem Valentínky majú manželia aj 15-ročného syna Christiána. No ten už vo svojom veku má zrejme trochu iné záujmy, ako chodiť so svojimi rodičmi do spoločnosti.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Ján Zemiar

Viac fotografií z večera nájdete vo fotogalérii vyššie»