Šokujúce slová slovenskej TOPMODELKY: Kariéra CEZ POSTEĽ? V modelingu to nejde, ale TU HEJ!

BRATISLAVA - Dostať džob vďaka sexuálnym praktikám? Tak to asi ťažko! Aj napriek tomu, že dnes sa už o modelingu vie viac ako kedysi, mnohí túto prácu ešte stále pokladajú za prechádzku ružovou záhradou a majú obrovské, a pritom neopodstatnené, predsudky. Mýty o práci v biznise módy a krásy vyvrátila jedna z tých najpovolanejších - slovenská topmodelka Michaela Kocianová (33).

Keď prišlo na tému, či je pravdou, že modelky sa k lepším "flekom" dostanú, ak si "ľahnú" k tomu správnemu človeku, hneď to zarazila. „Rovno vás vyvediem z omylu. V našej práci je asi 98% gejov. Takže cez tú posteľ sa tam modelka nedostanete moc ďaleko,” začala Michaela so smiechom a dodala, že počet mužov, cez ktorých by sa modelky vedeli sexuálne vypracovať, je skutočne minimálny. „Hovorím, tie dve percentá, možno štyri percentá,” prezradila v rozhovore pre Startitup.sk naša najúspešnejšia topmodelka.

Galéria fotiek (4) Michaela si momentálne užíva čaro letných dovoleniek

Zdroj: instagram/ michaelakocianova

A vie, o čom hovorí, keďže ona sama sa v tomto biznise pohybuje už od svojich 16 rokov. Zároveň dodala, že takéto "skrátené cestičky" sa vraj viac využívajú v inej brandži. „Ja by som skôr myslela, že tento sexuálny spôsob, ako dostať prácu, je viac v herectve ako v modelingu,” povedala otvorene, čo by z nej zrejme tiež len tak "nevypadlo", pokiaľ by o niečom takom nemala informácie.

Za tým, že v modelingu to ale naozaj nemá zmysel, si absolútne stojí. „Lebo u nás, či je to ten agent alebo fotograf... To sú skoro zväčša gejovia. Tí stajlisti sú gejovia. A taktiež aj mejkap artisti.. Potom tí návrhári sú zväčša gejovia,” prezradila Michaela zo zákulisia modelingu a vyvrátila aj ďalšiu fámu, že mnohé neúspešné modelky sa venujú prostitúcii. „To som ešte nepočula,” vyhlásila.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Ján Zemiar