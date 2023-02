Slovenská topmodelka opäť sama: ROZCHOD priznala v televízii!

BRATISLAVA - Slovenská topmodelka Michaela Kocianová (34) je bezpochyby žena, ktorú by chcel azda každý muž. No zdá sa, že veľmi šťastie na chlapov nemá. V šou Petra Marcina Neskoro večer priznala, že je opäť sama.

Je krásna, no topmodelka Michaela Kocianová rozhodne nie je len pekná tvárička. A veru nejeden muž by ju chcel mať po svojom boku, lenže paradoxne táto modelingová bohyňa so 178 centimetrami, ktorá má za sebou svetové kampane a prehliadky pre veľké módne domy, akosi nemá šťastie na dlhodobé vzťahy. V televízii priznala ďalší rozchod.

„Teraz som slobodná. Jeden môj známy mi povedal, že niečo robím zle, keď si ešte nikto nekľakol,“ zverila sa modelka Petrovi Marcinovi v relácii Neskoro večer.

Michaela dlhší čas žila v Paríži, potom ale zamierila opäť do rodného Trenčína. „Môže za to korona, priznám sa. Prišla som domov, aby som to tu kvázi prečkala. Nečakala som, že sa zaľúbim,” povedala. Jej poslednou známosťou bol istý Jakub práve z Trenčína, s ktorým však už plavovláska netvorí pár.

Kedysi Michaela randila s futbalistom Filipom Šebom, ktorý je momentálne so slovenskou speváčkou Emmou Drobnou, istý čas bol po jej boku aj moderátor Leoš Mareš a pred Jakubom zámožný Angličan Arran. Dokonca sa kedysi šuškalo, že čosi mala aj s Madonniným exmanželom Guyom Ritchiem. To však modelka vyvrátila.

„To bol pracovný, to nebol môj frajer. Ja neviem, kde prišla táto fáma. My sme spolu točili skvelú reklamu, ktorá teda odštartovala moju kariéru,“ uviedla Michaela veci na pravú mieru. No každopádne nikto z nich ju pod čepiec nedostal a táto krásna a inteligentná žena je opäť sama. Tak teda páni – máte šancu.