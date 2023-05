Neopísateľný STRACH známej Slovenky: Muž sa UKÁJAL pri sídlisku… VAROVANIE pre všetky ženy!

Najúspešnejšia slovenská topmodelka sa o svoj desivý zážitok podelila na sociálnej sieti Instagram. A jeho zverejnením chcela varovať všetky ženy. „Prosím všetky mladé dievčatá a mamičky, ktoré chodia samé v doobedných hodinách do Lesoparku Brezina! Dnes som sa išla prejsť sama a teda bola som dosť ďaleko od miesta, čo nazývame KIOSK,“ začala opisovať Kocianová.

Miesta sa nachádzajú v jej rodnom Trenčíne. „Už skoro pri sídlisku JUH, kde som zazrela mladého muža, ako sa tam ukájal, následne prestal, ako ma zbadal,“ opísala nepríjemné chvíle Michaela. „Musela som prejsť okolo, veľmi som sa bála. Rozbehla som sa a on smerom do lesa, kde sa stratil, ale následne sa objavil späť,“ priblížila.

V tej chvíli sa vraj veľmi bála. Nevedela, čo môže od muža očakávať. „Chvíľku to vyzeralo, že beží mojím smerom. Mala som neopísateľný strach! Takže by som chcela vyzvať mestskú políciu Trenčín, či by miesto parkovacích pokút vedeli občas vybehnúť do Lesoparku Brezina. Ďakujem,“ dodala.