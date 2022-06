Mirka Partlová konečne ukázala synčeka: SKRÝVALA ho takmer TRI ROKY... FOTO Takto vyzerá malý JULIAN!

Rok 2019 bol pre Mirku rozhodne jeden z najdôležitejších a najzásadnejších v jej živote. Najskôr stihla supertajnú svadbu s o deväť rokov mladším partnerom Matejom Gálisom a o pár mesiacov neskôr šokovala svojich fanúšikov, keď sa prostredníctvom sociálnej siete pochválila rastúcim bruškom. Onedlho nato sa dvojica konečne dočkala a krátko pred Štedrým dňom sa z nich stali rodičia.

Mirka na svet priviedla chlapčeka, ktorý dostal meno Julian Daniel a dnes už má jej malý princ 2,5 roka. Hoci má herečka množstvo fanúšikov, svoje súkromie si pomerne prísne stráži a chráni. Veď ako sme spomínali, rovnako ako tehotenstvo, podarilo sa jej utajiť aj partnera či to, že sa vydala. Umelkyňa si skrátka naozaj vyberá, s čím zo svojho života za dverami domácnosti sa pochváli aj verejne.

No a presne to je aj dôvodom, prečo nik okrem jej rodiny, priateľov a blízkych doteraz nevedel, ako vôbec Mirkin synček vyzerá. Aktuálne však mnohých prekvapila krokom, ktorý by ste od nej nečakali. Partlová totiž zverejnila video s rôznymi zábermi, kde svojho chlapčeka predsa len ukázala a popýšila sa tým, ako už vyrástol. Aha, aký je rozkošný!