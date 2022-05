Zrážke nemohol zabrániť, ale… ŠOKUJÚCI ZVRAT po smrteľnej nehode Vaška (43) z Luneticu: Hrozí mu 6 ROKOV VÄZENIA!

Hrozivá autonehoda sa stala ešte v sobotu v noci pri benzínovej pumpe v Mladej Boleslavi. Na 44. kilometri diaľnice D10 v smere na Turnov prebiehal cez cestu 40-ročný muž. „Chodec, ročník 1982, prechádzal diaľnicou, kde ho najprv v ľavom jazdnom pruhu zrazilo osobné vozidlo. Vplyvom nárazu bolo telo odmrštené do pravého jazdného pruhu, kde ho ďalšie vozidlo prešlo,“ opísala osudné chvíle Polícia ČR.

To prvé auto patrilo práve Vaškovi Jelínkovi zo skupiny Lunetic. Prvotné informácie však hovorili jasne - vina určite nie je na jeho strane, navyše aj dychové skúšky mali byť negatívne u oboch vodičov. Postupne sa však na verejnosť dostávajú nové informácie, ktoré celú situáciu zásadne menia. Spevák mal totiž pri opakovaných dychových skúškach nafúkať hodnoty do 0,4 promile.

Známemu Čechovi okamžite odobrali vodičský preukaz... No to by bol zrejme ten najmenší problém. Keďže autonehoda, ktorej bol účastníkom, mala fatálne následky, hrozí mu oveľa vážnejší trest. A to aj napriek tomu, že ju takmer určite nezapríčinil. Tolerancia v prípade alkoholu je totiž u našich západných susedov nulová, a tak sa celý prípad výrazne skomplikoval.

„Pre vodiča je prítomnosť alkoholu v krvi veľmi nepríjemnou komplikáciou, predpokladám, že bude povolaný súdny znalec. Pokiaľ ten povie, že aj toto relatívne malé množstvo alkoholu malo vplyv na reakciu vodiča, potom nevylučujem trestné stíhanie,“ vyjadril sa pre Blesk.cz právnik JUDr. Jan Černý. Spevákovi tak reálne hrozí 1 až 6 rokov odňatia slobody.

Spomínaná hodnota promile, ktoré Vašek nafúkal, by sa mohla rovnať približne dvom 10-stupňovým pivám. No hoci by sa mohlo zdať, že ide o zanedbateľné množstvo alkoholu, podľa uznávaného psychiatra ovplyvňuje myseľ. „Už pri nízkych hladinách sa objaví sklon riskovať. Vodič horšie odhaduje vzdialenosť a ťažšie robí dve veci naraz. Pri hladine 0,5 promile už pomalšie reaguje, máva problémy v zákrutách a klesá jeho sústredenie,“ vyjadril sa pre iprima.cz.

Či Jelínek mohol tragickej zrážke zabrániť, zrejme určí až súdny znalec. Pokiaľ sa ukáže, že jeho reakcie boli kvôli alkoholu ovplyvnené, bude s najväčšou pravdepodobnosťou obvinený z trestného činu - do úvahy pripadá najmä usmrtenie z nedbanlivosti. Vtedy by však pri určovaní jeho konečného trestu mohol zavážiť fakt, že spevák zrazenému mužovi poskytoval prvú pomoc. Práve to by jeho konečný trest mohlo zmierniť.