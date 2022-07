Český spevák si manželku vyhliadol na koncerte: ZBALIL FANÚŠIČKU… Je to známa športovkyňa!

PRAHA - Český pesničkár Jan Pokorný (31), známy ako Pokáč, žne svojou tvorbou u našich západných susedov veľké úspechy. Minulý rok vydal tretí album, no darilo sa mu aj v súkromnom živote - oženil sa a stal sa otcom. Zaujímavosťou však je, že manželka Eliška Klučinová (34), ktorá je úspešnou českou športovkyňou, bola jeho fanúšičkou. Vyhliadol si ju na svojom koncerte!

Jan Pokorný sa pod prezývkou Pokáč vypracoval k obľúbenému pesničkárovi s veľmi osobitým humorom. Popri kariére hudobníka navyše vyštudoval vysokú školu so zameraním na informatiku. Tej sa však nevenuje - veľa práce má so sľubne rozbehnutou šoubiznisovou kariérou. Minulý rok vydal už svoj tretí album a koncertov má tiež habadej.

Na jednom takom zbalil aj svoju manželku. Priznal to v rozhovore pre idnes.cz. „Na jednom turné som si hovoril, že už by som si mohol nájsť pani Pokáčovú. Na koncerte v Litvínove som si všimol zaujímavé dievča, ktoré ostatných prevyšovalo, takže som naň dobre videl. Pomyslel som si - túto musím mať, tak som sa s ňou dal po koncerte do reči,“ priznal hudobník.

A nešlo len tak o hocikoho, ale o úspešnú českú športovkyňu a olympioničku Elišku Klučinovú. On sám pritom nikdy nešportoval... Bral to však ako svoju výhodu. „Z atletickej kariéry bola zvyknutá na osvalených, vyrysovaných chlapov, preto chcela skúsiť niečo iné a vzala na milosť chlapca od počítača,“ zavtipkoval si Pokáč a jeho polovička ho doplnila, že ju prekvapila jeho výška (192 cm, pozn.red.) a že na ajťáka vyzerá celkom športovo.

