Ivana a Marián Gáborík šokujú rozhodnutím: Po narodení druhého dieťaťa... Zdupkajú zo Slovenska?!

BRATISLAVA - Ivana a Marián Gáboríkovci sa už pripravujú na príchod druhého dieťatka, ktoré by mala bývalá tanečnica na svet priviesť v najbližších týždňoch. No a keďže pôrod je už v podstate za rohom, budúci dvojnásobní rodičia plánujú, čo bude potom, ako sa ich bábätko narodí...

Ivana a Marián istý čas žili za veľkou mlákou, kde Marián pôsobil ako profesionálny hokejista. Korčule s hokejkou však zavesil na klinec a svoj domov našli na Slovensku v Trenčíne. Rodičia 1,5-ročnej Belly však majú odvážne plány a vyzerá to tak, že zakotviť tu natrvalo nechcú.

Galéria fotiek (4) Zdroj: instagram/ mgaborik12

Gáboríkovcov zjavne viac láka myšlienka, že by sa na nejaký čas usadili v Spojených štátoch a potom by pendlovali medzi zámorím a rodnou zemou. Budúca dvojnásobná mamička to priznala v reportáži magazínu Topstar.sk, kde uviedla, že dočasný odchod zo Slovenska je pomerne horúcou témou, no ešte tomu nechávajú čas.

,,My by sme tam chceli žiť nejaké 3 – 4 mesiace v roku. Uvidíme, aké to bude teraz s dvomi detičkami, takže to necháme otvorené, ale obaja by sme tam boli radi,“ prezradila Ivana, ktorej čas strávený s Mariánom v USA zjavne učaroval a vie si predstaviť, že by tam s rodinkou mala druhý domov.