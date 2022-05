Skutočný DÔVOD Javorčekovej STOPKY na Instagrame: Rasizmus, sebadeštrukčné správanie a... UF!

Na sociálnej sieti ju sledovalo na naše pomery rekordných 2,2 milióna priaznivcov. Fanúšikov mala nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V pondelok však médiá obletela správa, že Instagram Lucii Javorčekovej profil zablokoval. Ako dôvod sa spomínali jej odvážne fotografie, ktoré síce neboli vulgárne, no šteklivé rozhodne áno. No pravda je niekde úplne inde.

Brunetka si založila nový profil, kde sa k nej za krátky čas pripojilo viac ako 20-tisíc skalných fanúšikov. No a tým sa rozhodla vysvetliť skutočný dôvod. Ten vraj prekvapil aj ju samu. „Aby som to dala na správnu mieru, nie, nebola to nahota. Bola som aj ja veľmi prekvapená a bude sa to riešiť. Ja asi aj viem, kto tieto škody napáchal, pravdepodobne je to jedna z mojich najbližších osôb. Ale viac o tom poviem, až keď budem mať viac dôkazov, pretože nechcem nikomu ubližovať tak, ako bolo ublížené mne,“ vyjadrila sa v príbehu na Instagrame.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram L.J.

„Vraj som mala rasistické narážky, útoky, vraj som propagovala sebadeštrukčné správanie a dokonca týranie zvierat. Je tam toho mnoho, môžete si to pozrieť... A tí, ktorí ma sledovali, vedia, že takéto niečo som nerobila, nepridávala, takže verím, že je to len o tom, že Instagram je veľká komunita ľudí a ten algoritmus to vyhodnotil ako správanie, ktoré je neprípustné pre verejne známu osobu, takže to bude musieť niekto ručne stručne prezrieť a zistí, že to je úplná hlúposť,“ dodala Javorčeková.

Nechajme sa teda prekvapiť, či Instagram prípad Javorčekovej riadne prešetrí a nakoniec jej profil s 2,2 milióna sledovateľmi vráti, alebo si svoju komunitu fanúšikov bude musieť budovať nanovo. V minulosti sme však podobné prípady už na Slovensku mali, no samozrejme išlo o profily s menším počtom "followerov". Zablokovaným influencerom však napokon prístup k ich účtom vrátili.