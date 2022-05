Pikantný TRAPAS v živom vysielaní: Maroš Molnár VYUŽIL situáciu… Teraz na tom bude ZARÁBAŤ PENIAZE!

Maroš Molnár každý utorok presne o 6:00 trénuje svojich sledovateľov na sociálnej sieti Instagram. Koncom apríla sa mu však nepodarilo začať presne... No a to ho rozrušilo: „6:07, do p*iči, ach!“ zahlásil v úvode videa, akoby na privítanie, a popritom si ešte stihol prehrabnúť medzi nohami. O niekoľko sekúnd neskôr, keď si myslel, že práve teraz nahrávanie začalo, sledovateľov privítal už oficiálne.

No to ešte netušil, že tí si stihli vypočuť aj jeho zaujímavý úvodný preslov. A tí ostatní, ktorí sa prihlásili neskôr, si to potom pozreli priamo na jeho nástenke. Práve tam totiž video aj s vulgárnym úvodom uložil. Nahrávka okamžite obletela internet a začali vznikať aj vtipné meme obrázky. Celebritného fitness trénera to však nijako netrápilo, práve naopak - napadlo mu situáciu využiť.

Nechal si vyrobiť merch so svojou uniknutou hláškou, no a ten si teraz môže kúpiť naozaj ktokoľvek. S nápisom "6:07 NO DPČ" ponúka mikiny, tričká aj šiltovky. „Priatelia, pozrite sa, čo sa udialo - máme tu 6:07, no do... oného... A od dneska večera sme sa rozhodli, že pre veliký úspech programu, sa vám páčilo také faux pas, tak sme dali urobiť takéto mikiny a máme tu aj takéto tričko. Od dneska večera si to môžete objednať,“ prezradil na Instagrame.