Umelina z Markízy sa narvala do plaviek: Ledva jej zakryli prsia... FOTO Väčšie BOMBY dnes neuvidíte!

BRATISLAVA - Písal sa rok 2015, keď televízia Markíza vysielala šiestu sériu Farmy. K jedným z najvýraznejších súťažiacich - teda aspoň vďaka svojmu vzhľadu - patrila blondínka Nikoleta Kortišová. Už v tom čase na niektorých pôsobila pomerne, povedzme extravagantne. No a teraz...

V septembri 2018 sa Nikoleta stala mamičkou a na svet priviedla synčeka, ktorý dostal meno Matthew. Blondínka bola vždy rada v centre pozornosti a sociálne siete zaplavuje rôznymi pikantnými fotografiami, no ak by ste čakali, že tento svoj imidž s materstvom zmení, boli by ste na omyle.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TV Markíza

Nikola sa aj naďalej rada prezentuje pomerne kontroverzne a viac, ako synčekom či bežnými materskými povinnosťami, sa chváli svojimi prsiami. Tie si dala pred niekoľkými mesiacmi zväčšiť, a to aj napriek tomu, že jej hrudník už predtým dosahoval "neobyčajné" rozmery.

Ona je však s jeho podobou absolútne spokojná a predvádza ho ešte viac než kedykoľvek predtým. Aktuálne si užíva dovolenku na Maldivách, odkiaľ zverejňuje rôzne záber v sexi bikinách, no jeden šokujúci na sieť zavesila ešte pár dní predtým. Plavky jej obrie prsia ledva zakrývali... Uf, držte sa, lebo z tohto vám možno zabehne!

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram N.K.