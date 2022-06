Prvá bizarná postavička v komunálnych voľbách: Kandiduje aj tvrďas z reality šou, fyzický útok pred kamerami

archívne video

Bývalý vojak Sosna sa objavuje ako kandidát na poslanca v komunálnych voľbách s podtitulom Spolu pre mesto - Nezávislí poslanci. Sosna však tvrdí, že jeho hodnoty sú už na iných pozíciách, než ako tomu bolo pred pár rokmi. "Počas môjho života som pôsobil hlavne v ozbrojených zboroch na rôznych pracovných pozíciách a v rôznych častiach sveta. Z predchádzajúceho pracovného života som si odniesol množstvo získaných schopností a po návrate do reálneho života som radikálne prehodnotil rebríček hodnôt. Všetky skúsenosti, ktoré som doteraz získal, chcem využiť na rozvoj a budovanie nášho mesta," popisuje sa na propagačnej kandidátnej stránke Sosna.

Vážny incident na Farme

Sosna sa v známej reality show Farma na TV Markíza však neukázal práve v pozitívnom a lichotivom svetle. Dvaja zo súťažiacich (jeden z nich bol Sosna, pozn. red.) sa vtedy fyzicky pustili do mladej súťažiacej Jany Hrmovej z Bratislavy. Sosna už vtedy pôsobil ako trebišovský policajt.

Okrem vyhrážok, ktoré jej dvojica súťažiacich adresovala, prišlo aj na surové strkanie. Akékoľvek fyzické násilie sa v tejto show však trestalo tak, že obaja súťažiaci skončili v dueli. Ten napokon Sosna prehral a musel sa zo show poberať. "Ja som v dueli chcel byť, to bol môj plán. No nebolo v ňom to, že sa v súboji stretnem s Janom. Mal tam byť niekto iný, no ale bohužiaľ, človek mieni, Pán Boh mení," povedal tesne po vyhadzove Sosna.

Ďalšie problémy aj po odchode z Farmy a činnosť v Hlase

Sosna však mal na podobný problém naraziť aj po tejto súťaži, kedy počas roztžky malo dôjsť k jeho obvineniu z toho, že údajne zbil istého človeka v Trebišove. Krajský súd v Košiciach však tento incident zmietol zo stola a Sosna bol oslobodený.

To, či Hlasu neprekáža táto búrlivá minulosť Sosnu a teraz ho podporujú v komunálnych voľbách, sme sa pýtali aj samotnej strany. Už je dokonca aj jej členom. "V strane Hlas - Sociálna demokracia sa samozrejme zaujímame o to, kto vstupuje do strany, s členmi, ktorí žiadajú o prijatie, vo väčšine prípadov robíme osobné pohovory, a rovnako to bolo aj v prípade pána Sosnu. Pán Sosna je aktívny člen, zapája sa do straníckych aj dobrovoľníckych aktivít v Trebišove a aj v Košickom kraji," povedala pre Topky hovorkyňa Hlas-SD Patrícia Medveď Macíková.

Čo sa týka trestného stíhania z minulosti, Hlas pripomína, že súdy ho právoplatne oslobodili. "Stále je tiež zamestnancom MsP s pozastaveným výkonom činnosti, keďže vykonáva mandát poslanca. V strane Hlas-SD rozhodnutia súdov akceptujeme, nekomentujeme a ctíme si ich. Preto v súčasnosti nevidíme prekážku, aby pán Sosna kandidoval v komunálnych voľbách a vďaka svojim skúsenostiam bol prínosom pre mesto Trebišov," uzavreli.