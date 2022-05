DRSNÝ VÝSMECH! Dcéra Blaženy zo Slunce, seno: O 30 rokov starší milenec chce svadbu a... UFF!

Ona má 29 rokov, on 59. Napriek tomu sa zdá, že im to klape. „Za chvíľu to budú dva roky, čo sme spolu a nikdy som nebol šťastnejší. Otvorene priznávam, že je to žena môjho života a po dlhom čase som sa zamyslel nad tým, že by som sa oženil. Teda, keby ma chcela,” povedal miliardár Blesku na spoločenskej akcii.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram A.M.K. Jeho vyvolená ale nereagovala nijako nadšene, dokonca sa dá povedať, že sa z neho drsne vysmiala. „Keby sa mu podarilo na tie jeho kolená pokľaknúť, tak by som si ešte rozmyslela, čo by som povedala,” povedala Anna.

Pri priamej otázke, či by povedala nie, si to však už premyslela trochu inak. „To asi nie, určite nie,” vyhlásila. „Musím povedať, že je to medzi nami ako na začiatku, to snáď na nás aj vidno,” dodala.

No hoci by aj so svadbou nakoniec súhlasila, dieťa dvojica neplánuje. „Vždy som bola zástankyňou, že nebudem mať deti a nič sa na tom nezmenilo ani vo vzťahu s Richardom. On má z predchádzajúcich vzťahov štyri deti, ktoré si rada užívam, keď sú u nás, ale ich aj rada vraciam,” prezradila Anna.