VOJNA Brzobohatého a Kuchařovej naberá na obrátkach: Šokujúce slová o najímaní VRAHA!

Ešte minulý rok bolo súkromie Taťány Kuchařovej a Ondřeja Brzobohatého pred verejnosťou tabu. Dvojica si ho prísne strážila. No dnes je to presne naopak. Miss World 2006 sa po tom, čo sa prevalila nevera jej ex, rozhodla začať verejne rozprávať o pozadí ich rozchodu. Hudobníka vo svojich vyjadreniach nazývala manipulátorom a klamárom.

„Samé klamstvá a neskutočné manipulácie. Prisahať na smrť vlastnej rodiny - neskutočné veci a ja som tomu verila. Myslím si, že som to ustála veľmi dobre a priala by som to aj jeho ďalším partnerkám, aby to raz tiež ustáli tak dôstojne,“ povedala Taťána pre reláciu Showtime. Tieto slová však vyprovokovali aj dovtedy mlčanlivého Ondřeja a dokonca aj jeho novú priateľku Danielu Pisařovicovú.

No a relácia Showtime vyjadrenia zavŕšila pohľadom odborníka. Oslovila renomovaného psychológa, aby zhodnotil vzťah bývalých manželov. A šokoval slovami o najímaní vraha. „Je možné, že v priebehu spoločného súžitia dochádzalo k situáciám, ktoré nedoriešili a nedotiahli. Vlastne sa teraz snažia, bez toho, aby si to uvedomovali, to doriešiť. Mal som dva prípade, kde si najali vraha. Ja neviem a dúfam, že Táňa Kuchařová nie je tento typ, čo by si najímal vraha. Ale pokial jej bude tá situácia hrať na nejaké slabé strunky, ktoré nemá pod kontrolou, ktovie, kam to až môže zájsť. Navyše pokiaľ bude niekto prilievať olej do ohňa,“ prekvalil svojimi slovami psychológ Karel Humhal.