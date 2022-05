Anulácia manželstva v českom šoubiznise: NEVERA, a pritom... Ako jej to mohol urobiť?!

Keď vyplávalo na povrch, že manželia Brzobohatí sa idú rozvádzať, Ondřej sa k tejto téme vyjadroval len veľmi zdržanlivo. Taťána, naopak, neskrývala sklamanie.

Najprv sa totiž prevalilo, že umelec udržiava vzťah s tanečnicou Zuzanou a neskôr vyšlo najavo, že vlastne chodí s moderátorkou Danielou Písařovicovou. „Dozvedela som sa to nedávno. Aj to, že ich vzťah trvá už zhruba pol roka a začal sa ešte počas nášho manželstva. Čo k tomu povedať... Opäť to len potvrdzuje to, čo som už povedala a neprekvapuje ma to. Som rada, že som z tohto toxického vzťahu vonku a nechcem ďalšie veci okolo bývalého manžela komentovať,” citoval vtedy krásku magazín Showtime.

A teraz pre televíziu Prima prezradila ešte viac o okolnostiach rozvodu. Dokonca vyhľadala odbornú pomoc. „Nie som jediná, kto si prešiel toxickým vzťahom a človek vďaka vedeniu terapeuta veľa pochopí. Strašne mi to pomohlo sa od toho odpútať a pochopiť veci, ktoré nemajú logiku. Pochopila som, že ja som zdravá, a nie tá druhá strana,” vyhlásila kráska.

Zrada od muža ju bolela o to viac, že si obnovili manželské sľuby a chceli zakladať rodinu. „To, že svoj vzťah posunuli do inej roviny krátko po tom, čo sme boli veľmi čerstvo po obnovení cirkevného zväzku a pracovali sme v tom čase na rodine, je proste fakt a chápem, že sa k tomu nehodlajú vyjadrovať. Ja hovorím – ich karma, ich šťastie. Nechávam tie veci plynúť a možno sa časom ukáže, ako to je,” povedala Taťána.

Aktuálne sa dokonca snaží dosiahnuť anulovanie manželstva. „Som veriaca a myslím, že nám všetkým sa to hore sčíta. Pre mňa bude definitívnou bodkou anulácia cirkevného zväzku,” prezradila modelka, ktorá si už oficiálne zmenila priezvisko na svoje dievčenské. A zmenu sa snaží dosiahnuť aj na sociálnych sieťach, kde má množstvo fanúšikov.