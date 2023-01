Brzobohatý prehovoril o rozvode: DÔVOD, prečo odkopol NAJKRAJŠIU ČEŠKU!

V čase rozchodu dostal Ondřej Brzobohatý nálepku neverníka, keďže sa stretával s tanečnicou Zuzanou. On sám sa však príliš k ukončeniu manželstva s Taťánou Kuchařovou nevyjadroval. „Ja som bol iniciátorom rozchodu, tak preto som na tom pranieri a mlčím,” vysvetlil v šou Jana Krausa.

Galéria fotiek (3) Taťána Kuchařová a Ondřej Brzobohatý

Zdroj: Instagram TK

A vyjadril sa aj k dôvodom, prečo sa rozhodol zo vzťahu odísť. „Ja som ani nehľadal inde. Ja som si len uvedomil, že potrebujem životné šťastie k životu. Vo chvíli, keď v tom vzťahu dochádza k nejakému nedorozumeniu a každý v tom páre hovorí inou rečou, tak skrátka sa stane to, že to človek vzdá. Ja som to vzdal, čo mi vôbec neslúži ku cti,” vyhlásil umelec.

Ten neskôr zakotvil v náručí moderátorky Daniely Písařovicovej a zdá sa, že teraz je už spokojný. „Ja to šťastie mám. A som za to rád, že sa mi to podarilo,” povedal. Tak snáď je to už naozaj tá pravá.