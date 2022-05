VÝCHOD Slovenska BURÁCA nadšením: Do Košíc prichádza famózny muzikál... Dojatý je aj Ďurovčík!

KOŠICE - Dlho po tom túžili a teraz sa predsa len dočkajú! Po fenomenálnom úspechu elánovského muzikálu Voda a krv nad vodou z dielne Jána Ďurovčíka boli prosby fanúšikov vypočuté. Režisér a choreograf sa rozhodol, že potom, čo na nohy postavil sály v metropolách ako Bratislava či Praha, je čas ísť do tej, ku ktorej má najsilnejší osobný vzťah - do Košíc.

Čokoľvek, do čoho sa Ján Ďurovčík pustí, je predurčené na úspech. Inak to nie je ani v prípade muzikálu Voda (a krv) nad vodou, ktorý bol v Prahe odpremiérovaný už v roku 2020, no my sme sa ho kvôli koronavírusu dočkali až teraz v marci.

Tvorcovia doteraz najúspešnejšieho slovenského muzikálu Ôsmy svetadiel aj tentokrát stavili na skladby legendárneho Elánu a vytvorili strhujúci príbeh o láske, zrade a pomste, ktorý si od premiéry stihli vychutnať už tisíce divákov v niekoľkých mestách. A najnovšie Ďurovčík potešil Slovákov z východu našej krajiny. Po obrovskom dopyte vypočul fanúšikov a k slovenskému turné s muzikálom pridal rovno dve predstavenia v Košiciach.

„Keď už sme kvôli pandémii nemohli hrať prvé predstavenia inde ako v Bratislave a v Michalovciach a zistili sme, že na posledné predstavenie v Pezinku pricestovali aj ľudia z opačných kútov Slovenska, rozhodli sme sa, že pôjdeme my za nimi, do môjho domova - Košíc,” povedal nám Ďurovčík, o ktorom by si človek povedal, že je na úspech zvyknutý, no on vypredané sály ako samozrejmosť neberie a každý jeden potlesk prijíma s pokorou a vďačnosťou za ocenenie práce celého tímu.

Na hercov, na ktorých stavil na premiére, je právom pyšný. A tak sa aj diváci v Košiciach môžu tešiť na fantastický výkon Janka Slezáka, Natálie Kóšovej, Michala Candráka, Vladislava Plevčíka, Marcela Ochránka a mnohých ďalších, ktorí sa predstavili aj na bratislavskej premiére koncom marca.

Spokojnosť bolo vtedy badať aj na tvári Jána Ďurovčíka, ktorý Slovákom opäť raz priniesol projekt, ktorý strhol davy. „Robím s ľuďmi, ktorí sú rokmi vydrilovaní. A keď je nápad a mám autorský tím, ktorý je neskutočne talentovaný a kvalitný, vtedy to ide tak hladko,” povedal nám po premiére choreograf a režisér, ktorý môže byť na svojich kolegov a zverencov právom pyšný.

