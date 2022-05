ŠOK Nela Pocisková si sype POPOL na hlavu: Som doma a TEČÚ mi SLZY… Urobila som chybu a veľmi to BOLÍ!

BRATISLAVA - Začiatkom februára sa v divadle Nová scéna konali kastingy na hlavnú ženskú rolu do muzikálu Bodyguard, ktorý majú pod taktovkou Patrik Vyskočil a Dávid Hartl. Predstavenie podľa ikonického filmu Osobný strážca má svoju premiéru už tento víkend, no a o úlohu legendárnej Whitney malo záujem enormné množstvo známych žien. Medzi nimi aj Nela Pocisková...

Nela si na kastingu počínala tak, ako sme u nej zvyknutí. Prišla, zaspievala, ohúrila a ponuku zahrať si postavu Rachel Maronovej, ktorú v roku 1992 stvárnila božská Whitney Houston, napokon Pocisková aj dostala. A tak každý predpokladal, že Nela automaticky zažiari na prvej premiére ako najväčšia hviezda celého muzikálu. Ibaže sa stalo to, čo nikto nečakal. Úlohu znenazdajky odmietla.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram

Z boja 150-tich ďalších herečiek napokon po Nelinom "nie" vyšli víťazne tri iné. A to Mirka Partlová a menej známa, no nesmierne talentovaná Lenka Machciníková. A ako vrchol by ste si zrejme len ťažko predstavili niekoho zo Slovenska, kto má k ikonickej Whitney po všetkých stránkach bližšie. Absolútnou čerešničkou na torte a najväčším lákadlom celého muzikálu sa stala herečka Dáša Mamba Šarközyová, ktorej účasť spôsobila na sociálnych sieťach doslova ošiaľ a nik nepochybuje o tom, že sa pre túto úlohu doslova narodila.

A presne tak isto to vníma aj Nela, ktorá Mambe popriala veľa šťastia, no zároveň si nasypala popol na hlavu a priznala, že to, že túto úlohu odmietla, bola obrovská chyba a svoje rozhodnutie už aj doslova oplakala. „Keď prišla ponuka na Bodyguarda, bola som neskutočne šťastná. Potom som začala všetko spochybňovať a báť sa, či budem stíhať,” napísala Nela na úvod svojho príspevku, ktorý v ďalšom znení až trhá srdce. A to nielen jej, ale i jej fanúšikom.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram

„Dnes namiesto toho, aby som tam spievala, sedím doma a tečú mi slzy. Dostala som obrovskú lekciu počúvať samú seba a už nikdy nebudem spievať Whitney Houston. Ľudia robia chyby a toto je tá moja. A poviem vám, pekne to bolí,” vyznala sa zo svojho smútku Nela, ktorá však aj napriek ľútosti absolútne úprimne podporila Mambu. „Dnes sa idem pozrieť, zagratulovať všetkým, ktorí sa podieľali na tomto fantastickom diele. Mamba, dnes vďaka tebe spadne divadlo. Je mi ľúto, že som nemohla byť súčasťou a stáť tam s vami,” odkázala prostredníctvom Instagramu.

Mambe Dáši dokonca krásne slová venovala aj pod príspevkom na jej profile. „Ja sa nesmierne teším, že budeš spievať ty, lebo lepšia na Slovensku nie je! Tak si to zaspievaj, ako len ty vieš a uži si ten krásny pocit za všetku tu prácu a energiu, čo si tomu dala,” napísala Nela úprimne. Nuž, wau! Tak tomu sa povie skutočný charakter, veľké srdce a obrovská prajnosť!